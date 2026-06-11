스페이스코인, 남아공 BCX와 위성 IoT 기술 실증 착수

세줄 요약 스페이스코인이 남아공 ICT 기업 BCX와 위성 기반 IoT 연결성 검증을 위한 기술 실증을 시작했다. ICASA 승인 절차를 거쳐 실제 환경에서 성능과 안정성을 확인하고, 수자원·농업·물류처럼 지상망이 닿기 어려운 지역의 활용 가능성을 넓히려 한다. 남아공 BCX와 위성 IoT 실증 착수

ICASA 승인 아래 실제 환경 성능 검증

수자원·농업·물류 사각지대 연결 확대

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탈중앙화 위성 인터넷 프로젝트 스페이스코인(Spacecoin)이 남아프리카공화국 정보통신기술(ICT) 기업 BCX와 위성 기반 사물인터넷(IoT) 연결성 검증을 위한 기술 실증(PoC)에 착수했다고 11일 밝혔다.이번 기술 실증에서 스페이스코인은 위성 및 지상 통신 기술, 하드웨어 장비, 기술 통합 시스템을 공급한다. 협력사인 BCX는 남아공 현지 규제 승인 획득과 관계 당국 협의, 장비 및 시험 장소 인프라 관리, 현장 테스트 운영 전반을 담당한다. 해당 실증 공정은 남아공 통신 규제기관인 ICASA의 승인 절차를 거쳐 진행된다.BCX는 남아공 통신그룹 텔콤 SA(Telkom SA)의 완전 자회사로 분류되는 현지 주요 ICT 기업이다. 양사는 이번 실증 사업을 통해 스페이스코인이 구축한 탈중앙화 위성 네트워크가 실제 구동 환경에서 IoT 기기에 발송하는 데이터의 연결 안정성과 기술적·운영적 성능 지표를 검증할 계획이다.위성 IoT는 이동통신 기지국이나 유선 네트워크가 구축되지 않은 지역에서도 위성 네트워크를 통해 센서와 모니터링 장비가 데이터를 송수신할 수 있도록 지원하는 기술이다. 수자원 관리, 농업 지표 관측, 물류 경로 추적 등 광범위한 지역에 시설물이 분산돼 지상망 연계가 제한되는 산업 분야에 도입된다.예를 들어 남아공 수자원 인프라의 경우 저수지와 파이프라인, 시추공 등 주요 수자원 시설이 광범위한 농촌 지역에 분산돼 있으며 이동통신 기지국에서 멀리 떨어진 곳도 많다. 스페이스코인 측은 위성 연결 기술을 활용해 대규모 투자가 필요한 지상 통신망 구축 없이도 원격지 센서와 중앙 관제 시스템 간의 데이터 연동이 가능하다고 설명했다.이번 남아공 실증은 스페이스코인이 아프리카와 아시아 지역에서 추진하고 있는 위성 통신 인프라 확대의 일환이다. 스페이스코인은 케냐와 나이지리아의 정부 협력 사업을 비롯해 인도네시아, 캄보디아, 베트남 등에서 현지 파트너와 위성 통신 기술 도입 및 실증을 추진하고 있다.오태림 스페이스코인 창업자는 “아프리카는 위성 연결 기술의 필요성이 가장 분명하게 드러나는 지역이자, 해당 기술이 실질적인 변화를 만들어낼 수 있는 곳”이라며 “이번 실증을 통해 스페이스코인의 위성 IoT 기술이 실제 환경에서도 안정적으로 작동할 수 있는지 검증하고, 향후 더 많은 지역으로 기술 적용을 확대해 나갈 계획”이라고 밝혔다.