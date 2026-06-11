신세계백화점 외국인 결제액 올 1분기 2배 늘었다

세줄 요약
- 본점 외국인 결제액 1분기 98% 급증
- 광화문·명동 평균 웃도는 회복세 확인
- 리뉴얼·명품·편의 서비스가 성장 견인
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지난 3월 신세계백화점 본점 앞 신세계스퀘어에 방탄소년단(BTS) 컴백 기념 뮤직비디오가 상영되자 이를 보기 위한 인파가 몰려 있다. 신세계백화점 제공
우리나라를 찾는 외국인 관광객이 크게 늘어난 가운데 서울 중구에 위치한 신세계백화점 본점의 1분기 외국인 결제액이 전년 대비 2배 늘어난 것으로 파악됐다.
11일 신세계백화점에 따르면 이 회사가 하나카드의 결제 데이터를 분석한 결과, 올해 1분기(1~3월) 신세계백화점 본점의 외국인 카드 이용액은 전년 대비 2배 수준인 98% 급증한 것으로 나타났다. 같은 기간 광화문과 명동 상권(서울 중구) 외국인 이용액이 17% 상승한 것과 비교하면 상권 평균보다도 상승률이 높은 셈이다.
또한 신세계백화점 자체 데이터 분석 결과 2019년 1분기 대비 올해 1분기는 전체 매출 중 외국인 고객이 차지하는 비중이 3배 가까이 늘었다.
신세계백화점 관계자는 “외국인 카드 이용액 분석결과 코로나 시기 이후 광화문·명동 상권 회복세의 핵심 동력으로 신세계백화점이 엔진 역할을 한 것으로 보인다”라며 “앞으로도 신세계만의 차별화된 쇼핑 경험을 내외국인 고객 모두에게 선보여 나갈 것”이라고 말했다.
신세계는 올해 1분기 마무리한 본점 리뉴얼 프로젝트가 외국인 고객 유치의 주된 원동력이라고 분석했다. 본점 내 에르메스, 루이비통, 샤넬, 까르띠에 부티크 등 글로벌 하이엔드 브랜드 라인업을 완성하면서 명품 부문 1분기 신장률은 전년 대비 90%에 육박했다.
아울러 본점 정문 앞 대형 미디어 파사드인 ‘신세계 스퀘어’는 K-팝 아티스트 영상, 크리스마스 점등식 등 문화 콘텐츠를 상영해 외국인 관광객들로부터 주요 볼거리로 꼽혔다. 무인 택스리펀 키오스크 확대, 인공지능(AI) 기반 다국어 동시 통역 서비스 등 쇼핑 편의성도 높였다.
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