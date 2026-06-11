미·이란 긴장 재고조에 국제유가 다시 올라…WTI 90달러 넘어

국제유가 2%대 상승

이란 “호르무즈 전면 봉쇄”

이미지 확대 지난달 소비자물가가 2년 2개월 만에 가장 큰 폭으로 상승하며 3%대를 기록했다. 중동 전쟁 여파로 국제 유가가 급등하면서 석유류 물가가 3년 10개월 만에 최고 수준으로 오르며 물가지수를 끌어 올렸다. 사진은 2일 서울 시내 주유소 모습. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 지난달 소비자물가가 2년 2개월 만에 가장 큰 폭으로 상승하며 3%대를 기록했다. 중동 전쟁 여파로 국제 유가가 급등하면서 석유류 물가가 3년 10개월 만에 최고 수준으로 오르며 물가지수를 끌어 올렸다. 사진은 2일 서울 시내 주유소 모습. 연합뉴스

세줄 요약 미국과 이란의 긴장이 다시 고조되면서 국제유가가 상승했다. 브렌트유는 배럴당 93.10달러, WTI는 90.03달러로 올랐다. 트럼프 대통령의 강경 발언과 이란의 맞대응, 호르무즈 해협 봉쇄 우려가 시장 불안을 키웠다. 미·이란 긴장 재고조로 국제유가 상승

브렌트유 93달러, WTI 90달러대 회복

호르무즈 해협 봉쇄 우려에 시장 불안

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미국과 이란 간 긴장이 다시 고조되면서 10일(현지시간) 국제유가가 상승해 배럴당 90달러대를 넘겼다.이날 런던 ICE 선물거래소에서 8월 인도분 브렌트유 선물 종가는 배럴당 93.10달러로 전장 대비 1.80% 올랐다. 뉴욕상업거래소에서 7월 인도분 미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물 종가는 배럴당 90.03달러로 전장보다 2.07% 상승했다.도널드 트럼프 미국 대통령이 이란을 향해 강도 높은 군사 경고를 보낸 것이 국제유가를 끌어올렸다.트럼프 대통령은 이날 트루스소셜에서 이란을 향해 “대가를 치러야 할 것”이라고 예고한 데 이어, 기자들에게 “오늘 이란을 더 강하게 타격할 것”이라고 말했다.이란도 강력 대응 방침을 밝혔다. 마수드 페제시키안 이란 대통령은 엑스(X·옛 트위터)에서 트럼프 대통령의 위협에 대해 “절박함의 방증일 뿐”이라며 “어떠한 압박이나 위협에도 굳건히 맞설 것”이라고 강조했다. 세계 원유 핵심 수송로인 호르무즈 해협 역시 충돌 가능성이 고조되고 있다. 이란 측은 모든 선박에 대해 호르무즈 해협 전면 봉쇄를 명령하고 해협을 통과하는 모든 선박은 공격 대상이 될 것이라고 경고했다.시장에서는 양측 충돌 가능성을 우려하고 있다. 자산운용사 아젠트 캐피털 매니지먼트의 제드 엘러브룩은 “중대한 의미를 갖는다”며 호르무즈 해협에 차질이 생기거나 전쟁이 장기화할 경우 유가가 급등할 가능성이 크다고 내다봤다.