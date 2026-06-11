에어큐브, Authenticate APAC 2026 참가… AI 시대 인증 보안 해법 제시

세줄 요약 에어큐브가 싱가포르에서 열린 Authenticate APAC 2026에 참가해 생성형 AI 확산으로 정교해진 피싱과 계정 탈취에 대응하는 인증 보안 기술을 공개했다. 하드웨어 기반 FIDO 인증키와 패스키·생체인증을 결합한 플랫폼으로 보안성과 편의성을 함께 제시했다. 싱가포르 Authenticate APAC 2026 참가

AI 시대 피싱·계정 탈취 대응 해법 제시

하드웨어 FIDO·패스키·생체인증 결합

이미지 확대 (사진=에어큐브 제공) 닫기 이미지 확대 보기 (사진=에어큐브 제공)

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IT 인증·보안 솔루션 기업 에어큐브(AirCUVE, 대표 김유진)가 싱가포르에서 개최된 ‘Authenticate APAC 2026’에 참가해 생성형 인공지능(AI) 환경에 대응하는 인증 보안 기술을 선보였다고 밝혔다.6월 2일부터 3일까지 진행된 Authenticate APAC 2026은 FIDO 얼라이언스가 주최하는 아시아태평양 지역 인증 보안 콘퍼런스다. 올해 행사는 패스키, 디지털 신원, AI 환경에서의 보안 과제를 중심으로 다뤘다.최근 생성형 AI 기술의 발전으로 피싱 공격과 계정 탈취 기법이 정교화됨에 따라 기존 인증 체계의 보안 취약점이 부각되는 상황이다. 이번 행사에서는 이에 대한 대안으로 복제가 불가능한 하드웨어 기반 인증 기술과 패스키 인증 체계가 주요하게 논의됐다.에어큐브는 행사 기간 동안 하드웨어 기반 FIDO 인증키와 패스키·생체인증 기술을 결합한 인증 플랫폼을 중심으로 다양한 솔루션을 선보였다. 특히 사용자 인증부터 네트워크 접근 제어까지 연계되는 인증 체계를 소개하며 보안성과 사용자 편의성을 동시에 확보할 수 있는 방안을 제시했다.글로벌 규제 기관들 역시 피싱 저항 인증 도입을 적극 권장하고 있다. 미국 NIST와 유럽 NIS2를 비롯한 주요 기관들은 비밀번호 의존도를 낮추고 패스키 기반 인증 전환을 확대하는 방향으로 정책을 추진하고 있다.에어큐브는 이러한 글로벌 흐름에 맞춰 공공·금융·기업 시장을 대상으로 FIDO2 기반 인증 사업을 확대하고 있으며, 이번 전시회를 계기로 아시아태평양 시장에서의 사업 기회 발굴에도 적극 나설 계획이다.장윤주 에어큐브 부사장은 “AI 기술 발전과 함께 인증 보안의 중요성이 더욱 커지고 있다”며 “에어큐브는 하드웨어 기반 FIDO 인증 기술과 패스키 솔루션을 바탕으로 보다 안전하고 신뢰할 수 있는 디지털 인증 환경 구축에 기여해 나가겠다”고 밝혔다.