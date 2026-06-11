커지는 단백질 식음료 시장, 우유의 경쟁력 부각

세줄 요약 단백질 식음료 시장이 편의점과 마트로 확산하며 대중화되고 있다. 소비자들은 함량뿐 아니라 어떤 식품으로 단백질을 섭취하는지도 따진다. 우유는 칼슘과 비타민까지 함께 담은 자연식품으로 다시 주목받는다. 단백질 식음료 시장의 일상 채널 확산

함량 경쟁 넘어 섭취 식품 형태 주목

우유의 영양 균형과 활용성 재조명

이미지 확대 (사진=우유자조금관리위원회 제공) 닫기 이미지 확대 보기 (사진=우유자조금관리위원회 제공)

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운동 중심의 식단 관리에서 주로 소비되던 단백질 음료가 최근에는 편의점과 대형마트 등 일상적인 유통 채널로 빠르게 확산하며 대중적인 식품군으로 자리 잡고 있다. 식사 대용, 영양 보충, 건강관리 등을 이유로 단백질 제품을 찾는 소비자층이 넓어지면서 관련 시장도 지속적으로 확대되는 추세다.식품업계 역시 이러한 변화에 발맞춰 고단백 음료, 유제품, 간편식 등 다양한 제품을 선보이고 있다. 이에 따라 소비자들의 관심은 제품에 표시된 단백질 함량뿐 아니라, 해당 단백질을 어떤 형태의 식품을 통해 섭취하는지가 중요한 선택 기준으로 함께 떠오르고 있다.이 같은 흐름 속에서 우유가 지닌 본연의 영양 가치도 다시 주목받고 있다. 우유는 단백질을 비롯해 칼슘, 비타민, 무기질 등 다양한 영양소를 함유한 식품으로, 별도의 조리 없이 간편하게 섭취할 수 있다는 점에서 일상 식단에서 활용도가 높다.강재헌 강북삼성병원 가정의학과 교수는 “소비자들이 단백질 함량 숫자에는 집중하지만 그 단백질이 어떤 형태의 식품으로 섭취되는지는 상대적으로 덜 살핀다”며 “단백질 함량뿐 아니라 식품의 가공 정도와 영양 균형도 함께 고려할 필요가 있다”고 밝혔다.최근 식품 선택 기준이 영양 성분의 양적 비교를 넘어 식품의 전반적인 구성과 가공 수준까지 함께 고려하는 방향으로 확대되면서, 자연 상태에 가까운 식품에 대한 관심도 높아지고 있다. 이러한 관점에서 우유는 비교적 단순한 공정을 거쳐 섭취되는 식품으로서, 균형 있는 영양 섭취를 고려하는 소비자들에게 하나의 선택지가 될 수 있다는 평가가 나온다.또한 우유에 함유된 단백질은 일상적인 식사와 간식, 운동 전후 식단 등 다양한 상황에서 활용할 수 있으며, 단백질과 함께 여러 영양소를 한 번에 섭취할 수 있다는 점도 특징으로 꼽힌다. 이는 특정 영양소를 강화한 제품과는 다른 우유만의 식품적 특성으로 볼 수 있다.강 교수는 “건강을 위해 단백질을 찾는 시대일수록 함량 경쟁만 볼 것이 아니라 어떤 식품을 통해 섭취하는지를 함께 살펴볼 필요가 있다”며 “가공을 최소화한 자연에 가까운 식품은 단일 영양소 이상의 가치를 가진다”고 강조했다.업계에서는 단백질 시장이 성장할수록 소비자들의 관심이 단순한 함량 경쟁에서 벗어나 식품 자체의 영양 균형과 섭취 맥락으로 확장될 가능성에 주목하고 있다. 이러한 변화는 오랫동안 일상 식품으로 소비되어 온 우유의 가치를 다시 살펴보게 하는 계기가 되고 있다.단백질 섭취에 대한 소비자 인식이 ‘얼마나 많이’에서 ‘어떤 식품으로’라는 방향으로 변화하는 가운데, 우유는 균형 잡힌 영양을 제공하는 식품으로서 다시 한번 주목받고 있다. 앞으로도 소비자들의 식품 선택 기준이 영양의 균형과 식품 본연의 가치에 무게를 둘수록, 우유의 활용 가능성 역시 더욱 확대될 것으로 보인다.