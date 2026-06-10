[포토] ‘호르무즈 탈출’ HMM 유조선 울산항 입항

세줄 요약 중동전쟁 이후 호르무즈 해협에 묶여 있던 HMM 초대형 원유운반선 유니버설 위너호가 3주 만에 울산항에 입항했다. 쿠웨이트산 원유 200만 배럴을 실은 이 선박은 접안 뒤 하역을 시작하며, 작업은 이틀가량 걸릴 전망이다. 호르무즈 해협 갇힌 HMM 유조선 울산항 입항

쿠웨이트산 원유 200만 배럴 하역 준비

3주 만에 해협 탈출, 이틀간 작업 전망

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

중동전쟁 이후 호르무즈 해협에 갇혀 있던 한국 선박 중 처음으로 해협을 빠져나온 한국 해운사 HMM의 초대형 원유운반선(VLCC) ‘유니버설 위너’호가 10일 원유 하역을 위해 울산 앞바다에 도착했다.한국 정부와 이란의 협의에 따라 호르무즈 해협을 빠져나온 지 3주 만이다.이날 쿠웨이트산 원유 200만 배럴을 실은 유니버설 위너호는 오후 2시 30분쯤 울산항에 입항했다.오후 3시 30분 현재 유니버설 위너호는 도선사와 터그선 등의 도움을 받아 육상에서 2∼3㎞ 떨어진 곳에 있는 SK에너지의 해상원유하역시설(부이·Buoy)에 접안을 시도하고 있다.접안이 완료되는 대로 원유 하역 작업을 시작할 예정이다.작업은 이틀 정도 소요될 것으로 전망된다.유니버설 위너호는 중동전쟁 이후 호르무즈 해협에 갇혀 있던 한국 선박 26척 중 처음으로 지난달 20일 해협을 빠져나왔다.이는 한국과 이란 양측의 협의에 따른 것이다.유니버설 위너호의 화주는 SK그룹의 원유·석유제품 트레이딩 계열사인 SK트레이딩인터내셔널이다.이 선박은 미국과 이스라엘이 이란을 상대로 공격을 개시한 지난 2월 28일 호르무즈 해협에 진입했고, 3월 4일 쿠웨이트 국영석유공사(KPC) 원유 200만 배럴을 선적했다.탑승 선원은 한국인 9명, 외국인 12명으로 모두 건강에 이상은 없는 것으로 알려졌다.하역 작업 중에는 식료품이나 생필품 등이 배에 보급될 예정이다.이후 출항하기 전 근무 교대나 휴가 등의 이유로 일부 선원이 하선할 것으로 전해졌다.