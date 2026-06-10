법무법인 필, ‘경찰 20년 경력’ 정충민 변호사 영입… 형사·수사 대응 역량 강화

세줄 요약 법무법인 필 광주분사무소가 경찰대학 출신으로 20년간 수사 실무를 맡아온 정충민 변호사를 파트너로 영입했다. 정 변호사는 교통사고, 풍속단속, 외사, 여성청소년수사, 지능범죄수사 등 다양한 현장을 거쳤고, 국제 치안 분야 경험도 갖췄다. 필은 이번 인사로 형사사건과 수사 단계 대응을 넓힐 계획이다. 경찰 20년 경력 정충민 변호사 영입

형사·수사 초기 대응 역량 강화 방침

성범죄·경제범죄 등 사건 대응 확대

이미지 확대 정충민 파트너 변호사(사진=법무법인 필 제공) 닫기 이미지 확대 보기 정충민 파트너 변호사(사진=법무법인 필 제공)

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법무법인 필 광주분사무소가 경찰대학을 졸업하고 20년간 경찰 조직에서 수사 실무를 수행한 정충민 변호사를 파트너 변호사로 영입했다고 밝혔다.정 변호사는 서울양천경찰서 교통사고조사계, 서울지방경찰청 생활질서과 풍속단속반, 서울종로경찰서 외사계 등에서 근무하며 수사 분야의 실무를 담당했다.이와 함께 광주북부경찰서 여성청소년수사팀장 및 통합수사팀장, 광주서부경찰서 지능범죄수사팀장 직위를 역임하며 성범죄, 경제범죄, 지능범죄 등 다양한 형사사건의 처리 공정을 수행했다.국제 치안 분야에서는 아프가니스탄 PRT(지방재건팀) 경찰파견단 교육훈련팀과 UAE(아랍에미리트) 아부다비경찰청 특수임무단 자문관으로 활동한 이력이 있으며, 2026년 4월 광주서부경찰서에서 명예퇴직했다.법무법인 필은 이번 인사를 통해 형사사건 및 수사 단계별 대응 업무 범위를 확충한다는 방침이다. 정 변호사는 향후 경찰 수사 단계의 초기 대응 전략 수립을 비롯해 성범죄, 경제범죄, 지능범죄 관련 사건을 중심으로 법률 대리 활동을 진행할 예정이다.정 변호사는 “형사사건은 수사 초기 대응이 매우 중요한 분야”라며 “20년간 현장에서 쌓은 경험을 바탕으로 의뢰인의 권익 보호를 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.