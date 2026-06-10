메가스터디 기숙학원 종합관, ‘상위권 반수 독학반’ 6월 27일 개강

세줄 요약 메가스터디 기숙학원 종합관이 상위권 수험생을 위한 ‘상위권 반수 독학반’을 6월 27일 개강한다. 지정 좌석 기반 독학 공간과 정기 학업 점검, 생활 관리 체계를 결합해 하반기 학습 흐름을 안정적으로 돕는다. 상위권 반수 독학반 6월 27일 개강

지정 좌석 독학관과 생활 관리 결합

학업 점검·출결 확인으로 리듬 유지

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메가스터디 기숙학원 종합관이 상위권 수험생 대상의 관리형 독학 시스템을 적용한 ‘상위권 반수 독학반’을 오는 6월 27일 개강한다고 밝혔다.이번 과정은 반수와 독학 기숙 형태의 학습을 원하는 수험생 수요를 반영해 마련됐다. 학습 공간과 생활 관리 체계를 결합한 운영 방식이 특징이다.학원 측은 자기주도 학습 중심의 수험생들이 하반기 학업 일정을 안정적으로 이어갈 수 있도록 전용 독학관 공간과 관리 시스템을 함께 운영할 계획이다. 학생들은 지정 좌석 기반의 학습 공간에서 개인별 계획에 따라 자율 학습을 진행하고, 학원은 정기적인 학업 점검과 생활 관리를 통해 학습 흐름이 유지될 수 있도록 지원한다.이번 독학반은 학업 집중도 유지와 생활 리듬 관리에 초점을 맞췄다. 학습 시간 관리와 출결 확인, 생활 점검 등 기본적인 관리 체계를 바탕으로 학생 개개인의 학습 패턴을 살피고, 필요할 경우 상담을 통해 학습 방향을 점검하는 방식으로 운영된다. 이를 통해 학생 스스로 학습 계획을 실행할 수 있는 환경을 마련하겠다는 설명이다.메가스터디 기숙학원 종합관은 상위권 학생들의 학습 특성을 고려해 이동 동선과 외부 환경 요소를 최소화하고, 학업에 전념할 수 있는 독학 중심 기숙 시스템을 구축해 운영 중이라고 밝혔다. 학원 관계자는 N수생 맞춤 관리와 독학 반수 운영 방식에 대한 관심이 이어지면서, 자기주도 학습과 체계적인 관리를 함께 원하는 수험생과 학부모 문의도 꾸준히 증가하고 있다고 전했다.메가스터디 기숙학원 종합관 관계자는 “상위권 수험생일수록 자율적인 학업 수행 능력이 중요하지만, 동시에 일정한 생활 리듬과 안정적인 학습 환경을 유지하는 것도 필요하다”며 “학생들이 학업에 더욱 집중할 수 있도록 독학관 운영과 생활 관리 시스템을 지속적으로 보완해 나갈 계획”이라고 밝혔다.