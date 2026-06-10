말본 창립자 에리카 말본이 본 서울의 매력… “한국은 늘 다음을 향해 움직이는 시장”

세줄 요약 말본 공동 창립자 에리카 말본이 방한 행사에서 서울을 깊은 역사와 현대성이 공존하는 도시로 소개했다. 그는 한국 소비자들이 패션과 라이프스타일 이해도가 높고 새 문화 수용도도 크다고 평가하며 한국 시장의 역동성을 강조했다. 서울의 역사성과 현대성 공존 평가

한국 소비자의 높은 이해도와 개방성 주목

북촌 말본 가옥에 브랜드 철학 반영

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미국 LA 기반 라이프스타일 골프웨어 브랜드 말본(Malbon)의 공동 창립자이자 공동 최고 크리에이티브 책임자(CCO)인 에리카 말본(Erica Malbon)이 한국 시장에 대한 인상과 브랜드 공간 ‘말본 가옥’에 담긴 의미를 직접 밝혔다.에리카 말본은 지난 5월 29일 북촌 말본 가옥에서 열린 소비자 행사에 참석해 서울을 “깊은 역사적 뿌리를 지니는 동시에 매우 현대적인 도시”라고 소개했다. 이어 “서울은 항상 다음에 무엇이 올지 궁금해하고, 새로운 것을 발견하려는 에너지가 있는 곳”이라며 한국 시장 특유의 역동성과 개방성이 인상적이었다고 전했다.그는 한국 소비자에 대해서도 높은 관심을 드러냈다. 에리카 말본은 한국 소비자들이 패션과 라이프스타일에 대한 이해도가 높고, 새로운 문화와 브랜드 경험을 적극적으로 받아들이는 점에 주목하고 있다고 설명했다. 이러한 시장 특성이 말본이 한국을 중요하게 바라보는 배경이 되고 있다는 것이다.이 같은 맥락에서 말본은 서울 북촌에 브랜드 공간을 마련했다. 그는 말본 가옥에 대해 “한국의 전통적인 아름다움과 LA 말본 스토어의 감성을 함께 담아낸 공간”이라고 소개했다. 이어 역사와 현대성이 공존하는 북촌의 분위기가 말본이 추구하는 브랜드 철학과도 자연스럽게 맞닿아 있다고 덧붙였다.말본은 앞으로도 한국 소비자와의 접점을 넓히며 다양한 활동을 이어갈 계획이다. 브랜드 고유의 정체성을 바탕으로 한국 시장과의 소통을 확대해 나가겠다는 방침이다.