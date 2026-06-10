페르세우스, 160억 원 규모 시리즈B 투자 유치 완료

세줄 요약 페르세우스가 총 160억 원 규모의 시리즈B 투자를 마무리했다. 당초 목표 100억 원을 넘긴 오버부킹 성과다. 농협은행과 NH투자증권이 주도했고, 누적 투자액은 300억 원을 넘겼다. 회사는 SDV 전환에 필요한 하이퍼바이저 기술과 ASIL-D 인증을 기반으로 글로벌 진출을 확대할 계획이다. 시리즈B 160억 원 유치, 목표 초과 달성

SDV 핵심 하이퍼바이저 기술 경쟁력 부각

글로벌 진출 및 사업 확장 계획 제시

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주식회사 페르세우스가 총 160억 원 규모의 시리즈B 투자 라운드를 마무리했다고 10일 발표했다. 이는 당초 설정했던 목표 금액인 100억 원을 초과한 수치다.이번 투자 라운드는 농협은행과 NH투자증권이 주도했으며 한국산업은행, WWG자산운용, 패스파인더에이치, 대신증권 등 국내 금융기관과 벤처캐피탈이 참여했다. 이로써 페르세우스의 총 누적 투자 금액은 300억 원을 초과하게 됐다.시장 분석에 따르면 자동차 산업의 패러다임이 소프트웨어 중심 차량(SDV)으로 재편되는 과정에서 페르세우스가 확보한 하이퍼바이저(Hypervisor) 기술의 경쟁력과 가치가 이번 투자 유치를 이끌어낸 요인으로 평가된다.차량 내부의 전장 시스템과 다수의 운영체제(OS)를 하나의 환경에서 통합 제어하는 하이퍼바이저 기술은 SDV 구현을 위한 기반 기술로 분류된다. 시스템 복잡도가 상승할수록 미션 크리티컬(Mission Critical) 워크로드의 기능 안전성과 자원 효율성을 동시에 확보하는 요건이 필요하기 때문이다.현재 페르세우스는 자동차 기능안전 국제표준인 ‘ISO 26262’의 최고 안전 등급인 ASIL-D 인증을 CPU와 MCU 환경에서 동시에 획득해 기술 신뢰성을 확보한 상태다. 이를 기반으로 글로벌 완성차 및 반도체 기업들과 협력을 진행하고 있으며, 유럽 응용과학 연구기관인 독일 프라운호퍼 연구소(Fraunhofer IESE)와 기능 안전성 검증 기술을 공동 개발하고 있다.페르세우스는 이번에 확보한 투자금을 활용해 차량용 하이퍼바이저 등 핵심 기반 소프트웨어를 고도화하고 글로벌 시장 진출을 추진할 계획이다. 또한 자율주행 모빌리티 분야에서 축적한 시스템 운영 역량을 바탕으로 방산, 스마트 팩토리, 휴머노이드 로봇, 인공위성 등 타 산업용 임베디드 소프트웨어 분야로 사업 영역을 확장할 방침이다.서상범 페르세우스 대표는 “이번 시리즈B 투자 유치는 글로벌 SDV 전환 기조 속에서 페르세우스의 기술력과 사업성을 자본 시장에서 객관적으로 인정받은 결과”라며, “차량용 기반 소프트웨어 기술을 지속적으로 고도화해, 차세대 모빌리티 및 첨단 산업을 아우르는 시스템 소프트웨어 기업으로 성장해 나가겠다”고 말했다.