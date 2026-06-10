경제 [속보] 코스피 급락에 매도 사이드카 발동 김성은 기자 입력 2026-06-10 13:25 수정 2026-06-10 13:25 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/economy/2026/06/10/20260610500114 URL 복사 댓글 0 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 10일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 2026.6.10. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 10일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 2026.6.10. 연합뉴스 [속보] 코스피 급락에 매도 사이드카 발동 김성은 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 코스피에 어떤 시장 안정화 조치가 발동되었는가? 매도 사이드카 매수 사이드카