스타벅스 불매 끝났나? 결제액 12.8%↑… 카톡 선물 상위권 ‘싹쓸이’

세줄 요약 스타벅스코리아의 주간 카드 결제액이 3주 만에 반등해 242억1000만원을 기록했고, 앱 사용자도 398만명대로 회복했다. 논란 뒤 급감했던 수치가 다시 오르며 카카오톡 선물하기 카페 카테고리 1위도 되찾았지만, 불매 여파는 여전히 남아 있다. 주간 결제액 242억1000만원으로 3주 만에 반등

앱 사용자 398만명대로 회복, 400만명 근접

카카오톡 선물하기 카페 1위 재탈환

이미지 확대 전국민중행동 등 146개 단체 회원들이 27일 서울 종로구 광화문 광장에서 열린 ‘정용진 규탄 스타벅스 불매운동 전국화 발표 기자회견’에서 퍼포먼스를 하고 있다. 2026.5.27 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 전국민중행동 등 146개 단체 회원들이 27일 서울 종로구 광화문 광장에서 열린 ‘정용진 규탄 스타벅스 불매운동 전국화 발표 기자회견’에서 퍼포먼스를 하고 있다. 2026.5.27 뉴스1

이미지 확대 서울의 한 스타벅스 매장 모습. 2026.6.1 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 서울의 한 스타벅스 매장 모습. 2026.6.1 뉴스1

이미지 확대 정용진 신세계그룹 회장이 26일 오전 서울 강남구 조선팰리스에서 열린 기자회견에서 스타벅스코리아의 ‘탱크데이’ 프로모션 논란 관련 대국민 사과를 하고 있다. 2026.5.26 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 정용진 신세계그룹 회장이 26일 오전 서울 강남구 조선팰리스에서 열린 기자회견에서 스타벅스코리아의 ‘탱크데이’ 프로모션 논란 관련 대국민 사과를 하고 있다. 2026.5.26 뉴스1

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스타벅스코리아의 주간 신용·체크카드 추정 결제금액이 3주 만에 반등했다는 분석이 나왔다.10일 인공지능(AI) 데이터 테크기업 아이지에이웍스의 모바일인덱스에 따르면 6월 첫째 주인 1~7일 스타벅스의 신용·체크카드 추정 결제금액은 242억 1000만원으로 집계됐다.이는 전주인 5월 25~31일 214억 6000만원보다 12.8% 증가한 수치이자, 이른바 ‘탱크데이’ 프로모션 논란이 불거진 지난달 18일 이후 주간 기준 가장 높은 수준이다.스타벅스 주간 결제금액은 5월 11~17일 321억 6000만원에서 논란 직후인 5월 18~24일 236억 9000만원으로 26.3% 급감한 바 있다. 이어 전주까지 2주 연속 감소세를 이어가다 3주 만에 반등에 성공한 것이다. 다만 논란 전 수준에는 아직 미치지 못했다.스타벅스 애플리케이션(앱) 주간 사용자 수도 400만명 수준에 근접하게 회복했다. 6월 1~7일 사용자 수는 398만 5819명으로, 전주(384만 7205명)보다 3.6% 증가했다.스타벅스는 논란 이후 밀려났던 카카오톡 선물하기 카페 카테고리 1위에도 이미 복귀한 상태다.이날 오전 10시 기준 카카오톡 선물하기 카페 카테고리 1위는 1만 3900원 스타벅스 음료·디저트 세트가 차지했다. 2위에는 스타벅스 5만원 상품권이, 4위에는 스타벅스 3만원 상품권이 올랐다.스타벅스의 주간 결제금액과 앱 사용자 수가 회복세를 보였으나, 일각에서는 여전히 불매운동이 지속되고 있어 논란 이전 수준 회복까지 얼마나 걸릴지는 지켜봐야 할 것으로 보인다.앞서 스타벅스코리아는 5·18 민주화운동 46주년인 지난달 18일에 자사의 ‘탱크 텀블러 시리즈’ 관련 프로모션을 진행하면서 ‘탱크데이’, ‘책상에 탁!’ 등 문구를 사용해 계엄군 탱크 투입과 1987년 박종철 고문치사 사건을 연상시킨다는 논란에 휩싸였다.이에 정용진 신세계그룹 회장은 논란 당일 손정현 당시 스타벅스코리아 대표와 담당 임원을 해임하고, 이튿날 대국민 사과문을 발표했다. 그럼에도 정치권과 시민단체 등 각계에서 비판이 계속되자 정 회장은 지난 26일 대국민 사과를 통해 고개를 숙이고 재차 사과했다.스타벅스는 또 카드 잔액 전액 환불 등으로 사태 진화에 나섰다. 지난 1일부터 오는 14일까지 한시적 기준 완화를 적용, 스타벅스 카드 잔액 환불을 진행 중이다.