결혼정보회사 듀오, 중매결혼은 사랑이 부족? 해외 연구는 다른 결론

세줄 요약 해외 연구가 중매결혼은 사랑이 부족하다는 통념에 반론을 제기했다. 비서구 사회 5개 집단 기혼자 598명을 분석한 결과, 중매결혼과 연애결혼의 친밀감·열정·헌신은 전반적으로 비슷했다. 일부 집단에서만 차이가 나타났다. 중매결혼·연애결혼 사랑 수준 비교 연구 발표

비서구 5개 집단 기혼자 598명 조사 결과

결혼 방식보다 관계 형성 과정이 더 중요

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결혼 방식에 따른 관계 만족도와 사랑의 수준을 분석한 해외 연구 결과가 발표됐다.2025년 국제 학술지 《Archives of Sexual Behavior》에 게재된 연구에 따르면 중매결혼과 연애결혼 집단 간에 나타나는 사랑과 행복의 수치는 전반적으로 유사한 것으로 분석됐다. 해당 연구는 친밀감, 열정, 헌신 등 사랑을 구성하는 세 가지 요소를 지표로 삼아 관계의 질을 평가했다.폴란드 브로츠와프대학교 연구진이 진행한 이번 조사는 중매결혼과 연애결혼 제도가 공존하는 비서구 사회 5개 집단의 기혼자 598명을 대상으로 수행됐다. 조사 대상 집단에는 나이지리아 이그보족, 히말라야 보티야족, 탄자니아 메루족, 케냐 키메루족, 볼리비아 치마네족이 포함됐다.분석 결과 전체 조사 대상에서 두 결혼 형태 간 사랑의 수치 차이는 유의미하게 나타나지 않았다. 다만 일부 집단에서는 지역적 경향이 관찰됐다. 보티야족과 치마네족의 경우 연애결혼 집단이 친밀감과 헌신 지표에서 상대적으로 높은 수치를 기록했으며, 특히 보티야족은 결혼 기간이 10년 이상인 장기 관계에서 그 차이가 확인됐다.반면 메루족 집단에서는 중매결혼 형태가 더 높은 수준의 친밀감과 열정 수치를 보였다. 연구진은 “중매결혼에 사랑이 부족하다는 가설은 통계적 데이터로 증명되지 않는다”라며 “결혼의 방식보다는 관계를 형성하고 유지하는 과정이 변수로 작용할 수 있다”고 설명했다.이 같은 연구 결과는 결혼정보회사를 통한 만남에 대한 시선에도 영향을 준다.듀오 관계자는 “결혼정보회사를 통한 만남 역시 자연스러운 연애 과정을 거쳐 결혼으로 이어진다”며 “실제 듀오 성혼회원의 95.5%가 7개월 이상 교제 후 결혼에 성공했다”고 밝혔다.이어 “만남의 경로보다 서로를 이해하고 관계를 발전시키는 과정이 결혼 만족도에 더 큰 영향을 미친다”고 강조했다.한편 듀오는 1995년 설립된 결혼정보회사로, 2026년 6월 8일 기준 누적 5만 4208건의 성혼 사례를 기록하고 있다. 해당 기업은 자체 개발한 매칭 시스템과 신원 인증 절차를 기반으로 커플매니저 상담 및 매칭 서비스를 제공하고 있다.