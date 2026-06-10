한국정보인증, 핸디소프트와 양자내성암호 및 전자계약 사업 협력 추진

세줄 요약 한국정보인증이 핸디소프트와 양자내성암호(PQC) 기술과 전자계약 서비스 사업 협력을 위한 MOU를 체결했다. 양사는 보안·인증 역량과 그룹웨어·업무 시스템을 결합해 솔루션 연동과 ‘싸인오케이’ 확장 모델을 함께 검토했다. 한국정보인증·핸디소프트, PQC·전자계약 MOU 체결

보안·인증 기술과 그룹웨어 역량 결합 추진

싸인오케이·업무시스템 연동 모델 검토

이미지 확대 (사진=한국정보인증 제공) 닫기 이미지 확대 보기 (사진=한국정보인증 제공)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

한국정보인증(대표 조태묵)은 핸디소프트(대표 이해석)와 양자내성암호(PQC) 기술 및 전자계약 서비스 사업 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.이번 협약은 인증·전자서명·보안 기술을 보유한 한국정보인증과 그룹웨어 및 기업 업무 시스템 전문기업인 핸디소프트가 각자의 강점을 결합해 새로운 사업 기회를 발굴하기 위해 추진됐다.양사는 양자내성암호 기술 기반의 솔루션 사업 협력과 전자계약 서비스인 ‘싸인오케이’ 관련 사업 협력을 공동으로 진행할 계획이다.양자내성암호는 양자컴퓨터 연산 환경에서도 보안성을 유지하기 위해 개발된 차세대 암호 기술이다. 한국정보인증은 현재 개발 중인 양자내성암호 기반 보안 및 인증 솔루션을 핸디소프트가 공급하는 기업 업무 시스템에 연동하는 등 구체적인 협력 방안을 검토할 예정이다.또한 한국정보인증의 전자계약 서비스 ‘싸인오케이’와 핸디소프트의 그룹웨어 및 HR 시스템 연계를 통해 고객사의 계약 업무 효율성과 편의성을 높일 수 있는 사업 모델도 함께 추진할 예정이다.조태묵 한국정보인증 대표는 “이번 협약은 양사가 보유한 기술과 서비스 역량을 결합해 기업 업무 환경의 보안성과 업무 효율성을 동시에 높이기 위한 협력의 시작”이라며 “PQC 기반 보안 사업과 전자계약 서비스 연계를 중심으로 다양한 사업 기회를 지속 발굴해 나가겠다”고 밝혔다.