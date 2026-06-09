K푸드 수출 200억 달러 간다… 역대 최대 ‘서울푸드 2026’ 개막

세줄 요약 한류 열풍에 힘입어 K푸드 수출이 호조를 보이는 가운데 국내 최대 식품전시회 서울푸드 2026이 고양 킨텍스에서 개막했다. 49개국 1800개 기업이 3400개 부스로 참가했고, 해외 바이어 상담회도 열려 수출 확대 기대가 커졌다. 서울푸드 2026, 고양 킨텍스서 역대 최대 개막

49개국 1800개 기업, 3400개 부스 참가

해외 바이어 상담회로 K푸드 수출 확대 기대

이미지 확대 경기 고양시 킨텍스에서 9일 열린 ‘2026 서울국제식품산업대전(서울 푸드)’ 행사에서 국산 김으로 만든 다채로운 김밥이 선보이고 있다.

뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 경기 고양시 킨텍스에서 9일 열린 ‘2026 서울국제식품산업대전(서울 푸드)’ 행사에서 국산 김으로 만든 다채로운 김밥이 선보이고 있다.

뉴스1

2026-06-10 B2면

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한류 열풍에 힘입어 K푸드 수출이 호조를 보이는 가운데 국내 최대 식품전시회 ‘서울푸드 2026’이 9일 경기 고양 킨텍스에서 개막했다.대한무역투자진흥공사(코트라)는 산업통상부, 농림축산식품부와 함께 나흘간 ‘서울푸드 2026’을 개최한다고 밝혔다. 올해로 44회를 맞은 서울푸드는 아시아 4대 식품산업 박람회로 꼽힌다.올해 행사는 역대 최대 규모로 열린다. 49개국 1800개 기업이 3400개 부스로 참가했다. 미국은 독립 250주년을 맞아 40여개 기업으로 사절단을 꾸려 참가국 중 유일하게 주빈국으로 참여했다.이틀간 진행되는 해외 바이어 수출상담회에는 46개국 288개사 바이어가 참가한다. 코트라는 국내 식품 수출기업과 바이어 간 상담 5000건을 지원한다. 산업부는 올해 수출 상담 규모가 전년보다 약 160% 증가한 6억 5000만 달러에 이를 것으로 내다봤다.지난해 수출상담회에서는 3878건의 상담으로 8060억원의 성과를 거뒀다. 지난해 농식품 수출은 124억 달러였으며, 올해는 지난달 기준 누적 54억 달러로 전년보다 7.2% 늘었다. 강감찬 산업부 무역투자실장은 “K푸드 등 소비재가 K컬처의 순풍을 타고 수출 1조 달러 시대를 열 수 있도록 밀착 지원하겠다”고 밝혔다.