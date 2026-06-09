“결혼하면 무조건 이득”…버팀목 금리 깎고 공공임대 문턱 낮춘다

정부, 결혼 친화형 제도개편 방안 발표

5쌍 중 1쌍은 혼인 신고 1년 이상 미뤄

행복주택 소득기준 798만→924만으로

버팀목 기준 초과해도 가산금리 0.15%P

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이미지 확대 국무회의 겸 비상경제점검회의 주재하는 김민석 국무총리

(서울=연합뉴스) 안정원 기자 = 김민석 국무총리가 9일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 발언하고 있다. 2026.6.9

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(서울=연합뉴스) 안정원 기자 = 김민석 국무총리가 9일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 발언하고 있다. 2026.6.9

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(서울=연합뉴스) 안정원 기자 = 김민석 국무총리가 9일 서울 종로구 정부서울청사에서 청년정책 관계장관 회의를 주재하고 있다. 2026.6.9

jeong@yna.co.kr 닫기 이미지 확대 보기 청년정책 관계장관 회의 주재하는 김민석 국무총리

(서울=연합뉴스) 안정원 기자 = 김민석 국무총리가 9일 서울 종로구 정부서울청사에서 청년정책 관계장관 회의를 주재하고 있다. 2026.6.9

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세줄 요약 정부가 혼인신고 뒤 혜택이 줄어드는 ‘결혼 페널티’를 줄이기 위해 공공임대 소득 기준을 높이고 버팀목 대출 가산금리를 절반으로 낮춘다. 청년미래적금과 신생아 특별공급, 세제 지원도 함께 확대해 결혼이 인센티브가 되는 구조를 만들겠다는 방침이다. 결혼 페널티 해소 위한 제도개편 발표

공공임대·대출·적금·세제 지원 확대

청년 혼인신고 지연 줄이기 위한 유도

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정부가 혼인신고를 하면 각종 혜택이 줄어드는 이른바 ‘결혼 페널티’를 없애고 주거·금융·세제 지원을 확대한다. 혼인신고를 늦출수록 유리한 현행 제도를 손질해 ‘결혼이 인센티브가 되는 사회’를 만들겠다는 구상이다.정부는 9일 김민석 국무총리 주재로 열린 제3차 청년정책 관계장관회의에서 이 같은 내용을 담은 ‘결혼 친화형 제도개편 방안’을 발표했다. 인구수가 많은 에코붐 세대(1991~1996년생)가 30대에 진입한 향후 10년을 저출생 극복의 ‘골든타임’으로 보고 각종 정책을 개편해 최근의 출산율 반등 흐름을 공고히 하겠다는 취지다.그동안 미혼 청년은 주택·대출 등에서 각종 혜택을 받다가도 혼인신고를 하면 부부 합산 소득이 적용돼 지원 대상에서 제외되거나 혜택이 줄어드는 경우가 적지 않았다. 국가데이터처에 따르면 혼인신고를 1년 이상 미루는 비중은 2014년 10.9%에서 2024년 19.0%로 증가했다.우선 공공주택의 신혼부부 입주 소득 기준을 높인다. 행복주택의 경우 맞벌이 신혼가구의 소득 기준을 월 763만원에서 939만원으로 상향한다. 통합공공임대주택(일반)도 월 798만원에서 924만원으로 기준이 완화된다. 미혼 상태로 공공임대에 입주했던 청년이 결혼 후 소득·자산 기준을 초과하더라도 1회에 한해 재계약을 허용한다.금융 지원도 확대한다. 결혼 전에 버팀목 대출을 받은 청년이 혼인신고 이후 부부 합산 소득 기준을 초과할 경우 적용받는 가산금리는 현행 0.3%포인트에서 0.15%포인트로 절반 낮춘다. 민영주택을 대상으로 만 2세 미만 자녀가 있는 가구에 대한 신생아 특별공급도 이달 중 신설할 계획이다.자산 형성 지원도 강화한다. 이달 출시되는 청년미래적금은 부부 합산 소득 기준을 중위소득 200%(연 9432만원)에서 250%(연 1억 1790만원)로 완화해 가입 문턱을 낮춘다. 청년 농어업인 정착 지원금도 혼인 후 부부가 각각 받을 수 있도록 확대한다.세제 지원도 손질한다. 주말부부나 공공기관 지방 이전 등으로 부부가 따로 거주하는 경우 전세대출 원리금 상환액 소득공제를 각각 40%(최대 연 400만원)까지 받을 수 있도록 개선한다. 결혼으로 경차를 2대 보유하게 되더라도 1대에 한해서는 연 30만원 한도의 유류세 환급을 유지하는 방안도 검토한다.정부는 이날 일자리 창출 기업에 재정 인센티브를 강화하는 내용의 ‘기업지원-일자리 연계형 재정 지원방안’도 함께 발표했다. 앞으로 기업이 청년·지역 인재를 채용하면 보조금과 정책자금 지원을 우대하고, 인공지능(AI) 훈련을 받은 청년 인재를 기업에 직접 연결하는 사업도 시행할 계획이다.