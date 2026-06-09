일레븐코퍼레이션, 고용노동부 ‘남녀고용평등 우수기업’ 장관 표창 수상

세줄 요약 일레븐코퍼레이션이 고용노동부 주관 남녀고용평등 강조기간 시상식에서 남녀고용평등 우수기업으로 선정돼 장관 표창을 받았다. 성별과 무관한 공정한 평가·승진 체계, 모성보호와 일·가정 양립 지원 제도 운영이 수상 배경으로 꼽혔다. 남녀고용평등 우수기업 선정 및 장관 표창 수상

성과 중심 인사와 공정한 평가·승진 체계 운영

시차출퇴근제 등 일·가정 양립 제도 적극 시행

이미지 확대 일레븐코퍼레이션의 백창준 대표이사가 남녀고용평등 표창을 받고 기념촬영을 하고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 일레븐코퍼레이션의 백창준 대표이사가 남녀고용평등 표창을 받고 기념촬영을 하고 있다.

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일레븐코퍼레이션(대표이사 백창준)이 지난 28일 전쟁기념관에서 개최된 고용노동부 주관 “2026 남녀고용평등 강조기간” 시상식에서 “남녀고용평등 우수기업”으로 선정돼 고용노동부 장관 표창을 수상했다고 9일 밝혔다.남녀고용평등 우수기업 포상은 남녀 근로자가 일터에서 동등한 기회를 보장받고, 일과 가정을 조화롭게 양립하며 역량을 충분히 발휘할 수 있는 고용환경 조성에 기여한 우수기업 및 개인을 선정해 시상하는 제도다.일레븐코퍼레이션은 성별에 관계없이 누구나 공정하게 일할 수 있는 조직문화를 구축하고, 성과 중심의 인사제도를 기반으로 한 공정한 평가·승진 체계를 운영해 왔다. 또한 모성보호 제도와 일·가정 양립 지원 정책 등 다양한 제도를 적극적으로 시행한 공로를 인정받아 고용노동부 장관 표창을 수상했다.실제로 회사는 ▲시차출퇴근제 ▲가족돌봄휴직 ▲육아휴직 ▲태아검진 시간 지원 ▲배우자 출산휴가 ▲육아기 근로시간 단축 ▲출산축하금 지급 등 다양한 제도를 운영하고 있다. 또한 상호 존중과 원활한 소통을 바탕으로 한 조직문화를 조성해 임직원들의 업무 몰입도와 직무 만족도 향상에 지속적으로 노력하고 있다.백창준 일레븐코퍼레이션 대표는 “이번 수상은 남녀 모두가 능력을 발휘해 공평한 보상을 받고 일과 가정을 양립할 수 있는 근로환경을 조성해온 노력이 인정을 받은 결실”이라며 “앞으로도 구성원들이 즐겁게 일하고 공평하게 기회를 받아 성장할 수 있는 환경을 조성하는 데 더욱 노력할 것”이라고 밝혔다.