일레븐코퍼레이션, 중소벤처기업부 주관 글로벌 강소기업 선정

세줄 요약 뷰티 전문 기업 일레븐코퍼레이션이 중소벤처기업부 주관 2026년 글로벌 강소기업 1000+ 프로젝트에서 강소 단계로 선정됐다. 파넬, 그로우어스, 루미르 등 5개 자체 브랜드를 바탕으로 해외 법인과 맞춤형 유통 전략을 확대해 아시아·미주·유럽 시장으로 공급처를 넓혔다. 중기부 글로벌 강소기업 1000+ 강소 선정

파넬 등 5개 브랜드 기반 해외 확장

2년간 수출·금융·마케팅 우대 혜택

이미지 확대 일레븐코퍼레이션의 이재박 사업운영실장이 글로벌강소기업 인증을 받고 기념촬영을 하고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 일레븐코퍼레이션의 이재박 사업운영실장이 글로벌강소기업 인증을 받고 기념촬영을 하고 있다.

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뷰티 전문 기업 일레븐코퍼레이션(대표이사 백창준)이 중소벤처기업부가 주관하는 “2026년 글로벌 강소기업 1000+ 프로젝트” 중 강소기업 단계에 선정됐다고 밝혔다.글로벌 강소기업 1000+ 프로젝트는 수출 시장으로 진출하는 중소기업을 선정해 지원하는 정부 사업이다. 신청 기업의 수출액 규모에 따라 유망기업, 성장기업, 강소기업, 강소+기업 등 총 4개 단계로 구분해 모집하며, 기업별 수출역량과 수출마케팅 추진계획에 대한 평가를 거쳐 선정 프로세스가 진행된다. 일레븐코퍼레이션은 이번 평가를 통해 ‘강소’ 단계 기업으로 지정됐다.일레븐코퍼레이션은 현재 ▲스킨케어 브랜드 ‘파넬(Parnell)’ ▲탈라소테라피 헤어·바디 브랜드 ‘그로우어스(GROWUS)’ ▲색조 브랜드 ‘루미르(LUMMIR)’ ▲에탄올 프리 프레그런스 브랜드 ‘에이딕트(a ddct)’ ▲구강 케어 브랜드 ‘라덴스(La dens)’ 등 총 5개의 자체 브랜드를 운영 중이다. 회사는 타깃 국가별 현지 법인 설립과 맞춤형 유통 전략을 통해 국내외 유통망을 구축했으며, 아시아, 미주, 유럽 등 글로벌 시장으로 공급처를 확장하고 있다.백창준 일레븐코퍼레이션 대표는 “글로벌 강소기업 1000+ 프로젝트 선정을 기점으로 해외 시장에서의 브랜드 인지도와 제품 데이터 경쟁력을 보완할 것”이라며 “글로벌 뷰티 시장 내에서 기업의 운영 기반을 점진적으로 도약시키기 위해 노력하겠다”고 밝혔다.이번 글로벌 강소기업 1000+ 프로젝트에 지정된 기업들은 향후 약 2년 동안 수출 지원 사업 참여 시 가점 및 우대 지원을 받게 되며, 수출보증보험 분야의 한도 확대와 보험료 할인 등 종합적인 금융 및 마케팅 연계 혜택을 제공받는다.