케이뷰티월드와이드, 반려동물 식품 브랜드 ‘백살구’ 런칭.. 첫 제품 ‘퍼피어게인’ 출시

세줄 요약 케이뷰티월드와이드가 노령견을 위한 반려동물 식품 브랜드 백살구를 선보이고 첫 제품 퍼피어게인을 출시했다. NMN과 코엔자임, 퀘르세틴, 글루타치온을 배합한 츄어블 간식으로, 합성첨가물 4종을 뺀 4-프리 설계와 HACCP 생산을 적용했다. 노령견용 반려동물 식품 브랜드 백살구 런칭

첫 제품 퍼피어게인, NMN 츄어블 간식 출시

4-프리 설계와 HACCP 생산으로 안전성 강조

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브랜드 액셀러레이터 케이뷰티월드와이드(대표 위대성, 이석주)가 노령견을 위한 반려동물 식품 전문 브랜드 ‘백살구(100salgoo)’를 런칭하며 반려동물 헬스케어 분야로 사업 영역을 확대한다고 밝혔다.브랜드 액셀러레이터 케이뷰티월드와이드(대표 위대성, 이석주)가 노령견을 위한 반려동물 식품 전문 브랜드 ‘백살구(100salgoo)’를 론칭하고, 반려동물 헬스케어 분야로 사업 영역을 확대한다고 밝혔다.백살구의 첫 번째 제품은 노령견용 NMN 영양 간식 ‘퍼피어게인’이다. 이 제품은 영양제를 별도로 급여하는 방식이 아닌, 반려견이 일상적으로 섭취할 수 있는 간식 형태로 기획됐다.핵심 원료로 사용된 NMN(Nicotinamide Mononucleotide, 니코틴아마이드 모노뉴클레오타이드)은 세포 내 에너지 대사에 관여하는 보조 효소 NAD+(Nicotinamide Adenine Dinucleotide)의 전구체로 알려져 있다. 케이뷰티월드와이드는 이를 바탕으로 노령기 반려견의 에너지 대사와 건강 관리를 고려한 제품을 선보였다고 설명했다.NMN 전문 브랜드 ‘넥스트포뮬러’를 운영해 온 케이뷰티월드와이드는 기존에 축적한 NMN 배합 기술을 반려동물 식품 브랜드 백살구에도 적용했다. 퍼피어게인은 NMN을 비롯해 코엔자임, 퀘르세틴, 글루타치온 등 부원료를 함께 배합해 설계됐다.제품은 치아가 약해진 노령견의 섭취 특성을 고려해 츄어블 형태로 제작됐다. 또한 품질 안전성을 위해 합성착색료, 합성착향료, 합성감미료, 글루텐 등 4가지 성분을 배제한 ‘4-프리(Free)’ 설계를 적용했으며, 국내 HACCP 인증 제조시설에서 생산 및 품질 관리가 이뤄진다.2019년 설립된 케이뷰티월드와이드는 브랜드 빌더이자 액셀러레이터로, 현재까지 14개 브랜드에서 총 70개 제품을 출시했다. 2023년에는 김기사랩, 메가스터디, 윤민창의투자재단, 마크앤컴퍼니로부터 투자를 유치했으며, 중소벤처기업부의 기술창업 지원 프로그램인 팁스(TIPS)에도 선정된 바 있다.케이뷰티월드와이드 위대성 대표는 “펫 휴머나이제이션 트렌드와 반려동물의 수명 연장에 따라 노령견 건강 관리에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있다”며 “첫 반려동물 브랜드 백살구와 신제품 퍼피어게인을 통해 노령견의 시니어 라이프를 지원하는 서비스를 선보여 나가겠다”고 말했다.