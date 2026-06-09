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[속보] 코스피 급반등에 ‘매수 사이드카’ 발동

김성은 기자
김성은 기자
입력 2026-06-09 09:16
수정 2026-06-09 09:19
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서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 표시된 코스피. 2026.6.8. 연합뉴스
서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 표시된 코스피. 2026.6.8. 연합뉴스


[속보] 코스피 급반등에 ‘매수 사이드카’ 발동

김성은 기자
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