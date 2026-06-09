최장수 건강기능식품 기업 한미양행… 연 매출 1000억 달성

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최장수 건강기능식품 기업 한미양행… 연 매출 1000억 달성

강주리 기자
강주리 기자
입력 2026-06-09 07:59
수정 2026-06-09 07:59
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㈜한미양행이 농림축산식품부와 협업해 개발 중인 건강기능식품. 한미양행 제공
㈜한미양행이 농림축산식품부와 협업해 개발 중인 건강기능식품. 한미양행 제공


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㈜한미양행 사옥 전경. 한미양행 제공
㈜한미양행 사옥 전경. 한미양행 제공


㈜한미양행은 1967년 설립된 국내 최장수 건강기능식품 전문 기업(OEM·ODM)으로, 올해 59주년을 맞았다. ‘인간존중’과 ‘품질제일’을 바탕으로 건강기능식품과 특수영양식품 산업을 이끌며 미국·유럽·아시아 등지서 수출 500만 달러(약 78억원), 연매출 1000억원을 달성했다.

정제·캡슐·분말·액상 등 건강기능식품 전 제형 생산이 가능한 자동화 설비를 갖추고 있다. 2001년 국내 최초로 건강보조식품 및 특수영양식품 식품안전관리인증기준(HACCP)을 획득했다. 자체 연구개발(R＆D) 센터를 통해 천연물 기반 항산화·면역·이너뷰티 소재를 개발하고 있다.

특히 10년 이상 정부기관 등과 쌍별귀뚜라미 등 식용곤충을 중점 연구해왔다. 올해 1월 갈색거저리 유충 유래 저분자 펩타이드 기술로 농림식품신기술 인증(NET)을 받았다. 33건의 특허 중 곤충 특허만 28건이다.

한미양행은 고령친화식품 등 메디푸드와 함께 자회사인 ‘한미화장품’과 천연물 기반 고기능성 화장품 사업까지 영역을 확대해 글로벌 바이오 헬스케어 기업으로 진화하고 있다.
강주리 기자
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