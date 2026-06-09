송미령 “그린바이오 거점 7곳 키운다” [그린바이오 미래전략 포럼]

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송미령 농림축산식품부 장관
“그린바이오는 대한민국 미래를 이끌 핵심 전략산업입니다.”
송미령 농림축산식품부 장관은 8일 서울 중구 한국프레스센터에서 열린 ‘2026 서울 K-바이오 위크’ 첫날 행사인 ‘그린바이오 미래전략 포럼: 농업의 퀀텀점프, 씨앗에서 첨단 바이오로’ 개회사에서 “이달 중으로 ‘제1차 그린바이오 육성 기본계획’을 수립해 정책적 지원을 확대하겠다”며 이렇게 말했다. 농식품부가 2030년을 목표로 한 그린바이오 육성 로드맵을 제시한 건 처음이다.
작은 씨앗에서 출발한 농업이 인공지능(AI)과 첨단 생명공학 기술을 만나 식품·화장품·의약품·바이오 소재·에너지 등 고부가가치 산업으로 성장하고 지속 가능한 미래 먹거리를 창출하는 ‘그린바이오 시대’를 열겠다는 구상이다. 송 장관은 “전국 7개 그린바이오산업 육성지구를 중심으로 탄탄한 혁신 생태계를 조성하고 유망기업의 성장을 든든히 뒷받침하겠다”면서 “이번 포럼이 그린바이오가 세계 시장을 향해 퀀텀점프하는 출발점이 되길 기대한다”고 말했다.
정경석 농식품부 식품산업정책관은 정책발표에서 “식물 기반 기능성 식품·화장품 등 수요 창출을 위해 지역별 앵커기업을 육성하고 내년에는 원료·소재·시장 정보 등을 통합한 그린바이오 전용 거대언어모델(LLM)을 구축해 기술 개발부터 사업화·수출까지 전 주기를 지원하겠다”고 밝혔다.
2026-06-09 1면
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