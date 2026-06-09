송미령 “그린바이오 거점 7곳 키운다” [그린바이오 미래전략 포럼]

이미지 확대 송미령 농림축산식품부 장관 닫기 이미지 확대 보기 송미령 농림축산식품부 장관

2026-06-09 1면

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“그린바이오는 대한민국 미래를 이끌 핵심 전략산업입니다.”송미령 농림축산식품부 장관은 8일 서울 중구 한국프레스센터에서 열린 ‘2026 서울 K-바이오 위크’ 첫날 행사인 ‘그린바이오 미래전략 포럼: 농업의 퀀텀점프, 씨앗에서 첨단 바이오로’ 개회사에서 “이달 중으로 ‘제1차 그린바이오 육성 기본계획’을 수립해 정책적 지원을 확대하겠다”며 이렇게 말했다. 농식품부가 2030년을 목표로 한 그린바이오 육성 로드맵을 제시한 건 처음이다.작은 씨앗에서 출발한 농업이 인공지능(AI)과 첨단 생명공학 기술을 만나 식품·화장품·의약품·바이오 소재·에너지 등 고부가가치 산업으로 성장하고 지속 가능한 미래 먹거리를 창출하는 ‘그린바이오 시대’를 열겠다는 구상이다. 송 장관은 “전국 7개 그린바이오산업 육성지구를 중심으로 탄탄한 혁신 생태계를 조성하고 유망기업의 성장을 든든히 뒷받침하겠다”면서 “이번 포럼이 그린바이오가 세계 시장을 향해 퀀텀점프하는 ﻿출발점이 되길 기대한다”고 말했다.정경석 농식품부 식품산업정책관은 정책발표에서 “식물 기반 기능성 식품·화장품 등 수요 창출을 위해 지역별 앵커기업을 육성하고 내년에는 원료·소재·시장 정보 등을 통합한 그린바이오 전용 거대언어모델(LLM)을 구축해 기술 개발부터 사업화·수출까지 전 주기를 지원하겠다”고 밝혔다.