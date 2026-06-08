포즈닉, 3번째 신제품 EMS 압박스타킹 ‘알셀라’ 론칭

세줄 요약 이지 웰니스 브랜드 포즈닉이 세 번째 신제품 EMS 압박스타킹 알셀라를 선보였다. 종아리부터 발목 라인까지 적용되는 케어 제품으로, 마사지 기능과 EMS 압박 시스템을 결합해 간편한 하체 관리 수요를 겨냥했다. 프리오더를 거쳐 정식 출시를 진행한다. 포즈닉, EMS 압박스타킹 알셀라 출시

마사지·압박 결합한 하체 케어 제품

프리오더 거쳐 정식 출시 절차 진행

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이지 웰니스 브랜드 ‘포즈닉’이 하비셀라와 여리셀라에 이어 세 번째 신제품인 EMS 압박스타킹 ‘알셀라’를 출시하며 제품 라인업 확대에 나섰다고 10일 밝혔다.포즈닉이 선보인 알셀라는 종아리 부위부터 발목 라인까지 적용되는 케어 제품이다. 해당 제품은 마사지 기능과 EMS 압박 케어 시스템을 하나의 기기에 결합한 구조로 설계됐으며, 간편한 하체 라인 관리를 원하는 소비자층을 대상으로 개발됐다.포즈닉 관계자는 “최근 뷰티·웰니스 디바이스 시장은 단순한 관리를 넘어 사용자가 효과를 직접 확인할 수 있는 제품 중심으로 재편되는 추세”라며 “그중 EMS 기술을 접목한 홈케어 기기들이 시장에서 호응을 얻고 있다”고 전했다.이어 “이용자가 일상에서 쉽고 편리하게 신체 관리를 유지할 수 있도록 돕는 것이 브랜드의 목적”이라며 “알셀라 출시를 기점으로 현대인의 라이프스타일에 맞춘 웰니스 디바이스 제품군을 더욱 다각화할 계획”이라고 덧붙였다.포즈닉의 EMS 압박스타킹 알셀라는 지난 2일 프리오더를 통해 시장에 첫선을 보였으며, 오는 10일 정식 출시 절차를 진행한다. 제품과 관련된 세부 사양은 브랜드 공식 판매 채널을 통해 확인할 수 있다.