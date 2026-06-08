SWM.AI, 레노버와 ‘AP-700’ 공동 개발…강남 로보택시 기반 무인 자율주행 고도화 나선다

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세줄 요약 SWM.AI가 레노버와 자율주행용 컴퓨팅 플랫폼 AP-700을 공동 개발했다. 강남 로보택시 운영으로 축적한 실주행 데이터와 AI 추론 모델, 차량용 고성능 연산을 결합해 무인 자율주행 기술을 고도화하고 상용화 기반을 넓히려는 전략이다. SWM.AI, 레노버와 AP-700 공동 개발 착수

강남 로보택시 실주행 데이터 기반 기술 고도화

차량용 AI 연산 플랫폼 결합으로 상용화 추진

이미지 확대 지난 5일 열린 SWM.AI-레노버 자율주행 도메인 컨트롤러 공동 개발 계약식에서 피터 슈(Peter Xu) 레노버부사장 겸 차량 컴퓨팅 부문 총괄(왼쪽)과 김기혁 SWM.AI 대표가 차세대 컨트롤러 제품’AP-700’을 들고 협력을 다짐하고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 지난 5일 열린 SWM.AI-레노버 자율주행 도메인 컨트롤러 공동 개발 계약식에서 피터 슈(Peter Xu) 레노버부사장 겸 차량 컴퓨팅 부문 총괄(왼쪽)과 김기혁 SWM.AI 대표가 차세대 컨트롤러 제품’AP-700’을 들고 협력을 다짐하고 있다.

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SWM.AI가 레노버와 손잡고 차세대 차량용 AI 컴퓨팅 플랫폼 ‘AP-700’ 공동 개발에 나선다. 서울 강남 도심에서 축적해 온 로보택시 운영 경험과 실주행 데이터를 바탕으로, 무인 자율주행 기술 고도화에 속도를 내겠다는 구상이다.SWM.AI는 8일 글로벌 ICT 기업 레노버와 자율주행용 컴퓨팅 플랫폼 AP-700 공동 개발 계약을 체결했다고 밝혔다. 회사는 이번 협력을 통해 자율주행 소프트웨어와 실주행 데이터, AI 추론 모델, 차량용 고성능 컴퓨팅 플랫폼을 결합하는 기술 기반을 한층 강화하게 됐다고 설명했다.최근 기술 업계에서는 현실 공간에서 직접 인지하고 판단하며 행동하는 ‘피지컬 AI’가 핵심 키워드로 떠오르고 있다. 자율주행차는 그 대표적인 사례로 꼽힌다. 도로 위에서 센서로 주변 상황을 파악하고, AI 모델로 주행 판단을 내린 뒤, 실제 차량 제어까지 수행하기 때문이다.SWM.AI는 자사의 로보택시가 이러한 피지컬 AI 개념을 실제 도심 환경에서 구현하는 사례라고 보고 있다. 차량은 카메라, 라이다, 레이더 등을 통해 주변 360도 환경을 인식하고, VLA 기반 AI 모델을 활용해 주행 상황을 해석한 뒤 가감속과 조향을 제어하는 방식으로 운행된다.회사는 2024년 9월부터 서울 강남권에서 로보택시 운행 경험과 실주행 데이터를 축적해 왔다고 밝혔다. 강남은 복잡한 교차로와 높은 교통 밀도, 다양한 돌발 변수가 공존하는 도심 지역인 만큼 자율주행 기술을 검증하고 고도화하는 데 의미 있는 환경이라는 설명이다. 이 과정에서 확보한 데이터는 다시 AI 모델 개선에 활용되며 기술 고도화의 기반이 되고 있다.이번에 공동 개발하는 AP-700은 자율주행 AI 연산을 지원하기 위한 고성능 차량용 컴퓨팅 플랫폼이다. 엔비디아 드라이브 토르-X SoC를 듀얼로 탑재하는 구조를 바탕으로 대규모 센서 데이터와 AI 연산을 실시간 처리할 수 있도록 설계될 예정이다. 여기에 인피니언 TC397 MCU를 이중 적용하고, 수랭식 냉각 시스템을 도입해 장시간 운행 환경에서의 안정성도 고려했다.SWM.AI는 이번 협력을 통해 실주행 데이터와 AI 모델에 더해 차량 내 연산 플랫폼까지 확보하며 자율주행 기술 경쟁력을 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다.김기혁 SWM.AI 대표는 “실제 도심에서 축적한 주행 데이터와 차량용 AI 컴퓨팅 플랫폼이 결합되면 무인 자율주행 기술 상용화 기반을 한층 강화할 수 있다”며 “앞으로도 실제 운행 환경에서 검증을 이어가며 자율주행 기술 고도화에 힘쓰겠다”고 말했다.SWM.AI와 레노버는 이번 협력을 계기로 차세대 로보택시 플랫폼 개발과 관련 기술 고도화를 지속 추진할 계획이다. 업계에서는 실제 도심 주행 데이터와 고성능 차량용 AI 플랫폼의 결합이 향후 무인 이동 서비스 확산에 중요한 역할을 할 것으로 보고 있다.