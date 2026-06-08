[속보] 코스피 8% 급락 7500선 무너져… 서킷브레이커 발동

구글에서 서울신문 먼저 보기
세줄 요약
- 코스피 8% 급락, 7500선 아래 추락
- 장 초반 1단계 서킷브레이커 발동
- 코스닥도 7%대 하락, 동반 약세
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
코스피가 8일 급락해 8000선 아래로 주저앉았다.
한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 4분 현재 코스피는 전장보다 683.13포인트(8.37%) 하락한 7477.46을 가리키고 있다.
코스피는 전장보다 112.50포인트(1.38%) 내린 8048.09 출발한 후 하락폭을 키워 8000선을 내줬다.
지수 급락에 8일 오전 9시 3분 유가증권시장 매매거래 일시중단(1단계 서킷브레이커) 조치가 발동됐다.
서킷브레이커는 코스피가 전일 종가 대비 8% 이상 하락해 1분간 지속될 경우 20분간 코스피 시장 매매거래를 중단하는 조치다.
같은 시각 코스닥 지수는 전장보다 75.14포인트(7.50%) 하락한 927.30이다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
코스피가 8000선 밑으로 하락했다.