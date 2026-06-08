[속보] 코스피 8% 급락 7500선 무너져… 서킷브레이커 발동

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[속보] 코스피 8% 급락 7500선 무너져… 서킷브레이커 발동

이정수 기자
이정수 기자
입력 2026-06-08 09:06
수정 2026-06-08 09:14
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세줄 요약
  • 코스피 8% 급락, 7500선 아래 추락
  • 장 초반 1단계 서킷브레이커 발동
  • 코스닥도 7%대 하락, 동반 약세
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코스피가 8일 급락해 8000선 아래로 주저앉았다.

한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 4분 현재 코스피는 전장보다 683.13포인트(8.37%) 하락한 7477.46을 가리키고 있다.

코스피는 전장보다 112.50포인트(1.38%) 내린 8048.09 출발한 후 하락폭을 키워 8000선을 내줬다.

지수 급락에 8일 오전 9시 3분 유가증권시장 매매거래 일시중단(1단계 서킷브레이커) 조치가 발동됐다.

서킷브레이커는 코스피가 전일 종가 대비 8% 이상 하락해 1분간 지속될 경우 20분간 코스피 시장 매매거래를 중단하는 조치다.



같은 시각 코스닥 지수는 전장보다 75.14포인트(7.50%) 하락한 927.30이다.
이정수 기자
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