무안~신안 송전망 준공…재생에너지 ‘출력제어 완화’ 기대

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최고 높이 263m, 섬과 섬 횡단거리 2km…국내 최대 규모

전력망 확충으로 190MW 재생에너지 접속 지연 해소 기대

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세줄 요약 한국전력과 기후에너지환경부, 전력거래소가 전남 무안~신안 154kV 송전망을 최종 준공했다. 재생에너지 확대에 따른 출력제어를 완화하고 약 190MW 규모의 접속 대기도 해소할 것으로 기대된다. 도서 지역 22회 횡단과 국내 최고 263m 철탑 등 난공사였지만 안전사고 없이 마무리했다. 무안~신안 154kV 송전망 최종 준공

전남 재생에너지 출력제어 완화 기대

약 190MW 접속 대기 해소 전망

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한국전력과 기후에너지환경부, 한국전력거래소는 전남 무안군과 신안군을 연결하는 154kV 송전망이 지난달 30일 최종 준공됐다고 7일 밝혔다.최근 재생에너지가 지속 확대되면서 기상 변화에 따른 불가피한 발전량 조절(출력제어)도 함께 증가하는 상황에서 무안~신안 간 송전망이 가동됨에 따라 전남지역 재생에너지 출력제어가 완화되고 약 190MW의 재생에너지의 접속 대기도 해소될 것으로 기대된다.이번에 준공된 송전망 경과지 대부분은 도서 지역으로 섬과 섬을 총 22번 횡단해야 하며, 섬과 섬 사이의 선로길이는 최대 2km 달하고 철탑의 높이는 263m로 국내 최고 높이다.한전은 이같은 어려움 속에서도 철탑조립 전용 크레인 개발, 특수전선 활용 철탑 높이 축소, 친환경 진입로 부선 공법 등을 통해 단 한 건의 안전사고 없이 송전망 구축을 완료할 수 있었다고 설명했다.김동철 사장은 “재생에너지 계통연계 가속화와 첨단 전략산업 등 국가경쟁력 확보를 위한 전력망 확충을 차질없이 추진할 것”이라며 “전력설비 건설사업이 전국의 다양한 지역과 지형적 제약 속에서 추진되는 만큼 이를 극복하기 위한 신기술·신공법 개발을 끊임없이 추진하겠다”고 말했다.