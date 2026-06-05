[포토] 포즈 취하는 젠슨 황·페이커

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세줄 요약 젠슨 황 엔비디아 CEO가 서울 홍대입구 인근 T1 PC방을 찾아 페이커 이상혁과 T1 선수단을 만났다. 그는 게임이 엔비디아의 출발점이었다고 말하며 한국은 e스포츠에 최적의 시장이라고 평가했다. 팬들과도 악수하고 기념촬영을 했다. 젠슨 황, 서울 T1 PC방서 페이커와 회동

한국 e스포츠·게이밍 문화 높이 평가

사인 RTX 5090 선물, 팬들과 악수

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젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 한국 게임 문화와 e스포츠 경쟁력을 높이 평가했다.황 CEO는 5일 오후 서울 홍대입구 인근 T1 PC방에서 프로게이머 ‘페이커’ 이상혁 선수 등 T1 선수단과 만나 “게임은 엔비디아의 출발점이었다”고 밝혔다.그는 또 “한국은 e스포츠에 최적의 시장”이라며 “한국 게이머들은 이기기 위해 최고의 그래픽처리장치(GPU)를 선택했고, 그것이 바로 엔비디아 GPU였다”고 언급했다.황 CEO는 페이커와 선 채로 대화를 나눈 뒤 자신의 사인이 담긴 지포스 RTX 5090을 선물하기도 했다.황 CEO는 PC방을 찾은 팬들과 일일이 악수하고 셀프 기념 촬영에 응하기도 했다.