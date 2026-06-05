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한은 부총재보에 이지호·김제현 국장…신현송 첫 인사

박소연 기자
입력 2026-06-05 15:25
수정 2026-06-05 15:25
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세줄 요약
  • 신현송 총재 취임 후 첫 간부 인사 단행
  • 이지호·김제현 국장 부총재보에 임명
  • 조사·통계와 경영관리 참모진 구성 완료
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한국은행 물가설명회
한국은행 물가설명회 이지호 한국은행 조사국장. 서울신문


신현송 신현송 한국은행 총재가 취임 후 첫 간부 인사를 단행했다.

한국은행은 5일 이지호 조사국장과 김제현 인사경영국장을 각각 부총재보로 임명했다고 밝혔다.

이 부총재보는 조사·통계 업무를, 김 부총재보는 경영관리 업무를 담당한다. 이번 인사로 임기 만료로 퇴임한 김웅·채병득 전 부총재보의 후임 인선이 마무리됐다.

이 부총재보는 서울대 경제학과를 졸업한 뒤 1997년 한국은행에 입행해 금융시장국, 통화정책국, 조사국 등 주요 부서를 거쳤다. 이후 기획재정부 민생경제정책관을 지내는 등 통화정책과 거시경제 분야에서 경력을 쌓았다.

김 부총재보 역시 서울대 경제학과 출신으로 1996년 한국은행에 입행했다. 금융시장국, 통화정책국, 인사경영국, 커뮤니케이션국 등에서 근무하며 정책과 조직 운영 분야 경험을 쌓아왔다.

이번 인사는 신 총재 취임 이후 처음 이뤄진 부총재보급 인사로, 향후 한국은행의 통화정책·조사 기능과 조직 운영을 이끌 참모진 구성이 완료됐다는 의미가 있다.

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김제현 신임 부총재보. 한국은행 제공
김제현 신임 부총재보. 한국은행 제공
박소연 기자
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