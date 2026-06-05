한은 부총재보에 이지호·김제현 국장…신현송 첫 인사

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세줄 요약 한국은행이 신현송 총재 취임 후 첫 간부 인사로 이지호 조사국장과 김제현 인사경영국장을 부총재보에 임명했다. 이지호 부총재보는 조사·통계, 김제현 부총재보는 경영관리 업무를 맡아 전임자 후임 인선을 마무리했다. 신현송 총재 취임 후 첫 간부 인사 단행

이지호·김제현 국장 부총재보에 임명

조사·통계와 경영관리 참모진 구성 완료

이미지 확대 한국은행 물가설명회 이지호 한국은행 조사국장. 서울신문 닫기 이미지 확대 보기 한국은행 물가설명회 이지호 한국은행 조사국장. 서울신문

이미지 확대 김제현 신임 부총재보. 한국은행 제공 닫기 이미지 확대 보기 김제현 신임 부총재보. 한국은행 제공

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신현송 신현송 한국은행 총재가 취임 후 첫 간부 인사를 단행했다.한국은행은 5일 이지호 조사국장과 김제현 인사경영국장을 각각 부총재보로 임명했다고 밝혔다.이 부총재보는 조사·통계 업무를, 김 부총재보는 경영관리 업무를 담당한다. 이번 인사로 임기 만료로 퇴임한 김웅·채병득 전 부총재보의 후임 인선이 마무리됐다.이 부총재보는 서울대 경제학과를 졸업한 뒤 1997년 한국은행에 입행해 금융시장국, 통화정책국, 조사국 등 주요 부서를 거쳤다. 이후 기획재정부 민생경제정책관을 지내는 등 통화정책과 거시경제 분야에서 경력을 쌓았다.김 부총재보 역시 서울대 경제학과 출신으로 1996년 한국은행에 입행했다. 금융시장국, 통화정책국, 인사경영국, 커뮤니케이션국 등에서 근무하며 정책과 조직 운영 분야 경험을 쌓아왔다.이번 인사는 신 총재 취임 이후 처음 이뤄진 부총재보급 인사로, 향후 한국은행의 통화정책·조사 기능과 조직 운영을 이끌 참모진 구성이 완료됐다는 의미가 있다.