[포토] 젠슨 황, 취재진의 휴대폰에 사인

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[포토] 젠슨 황, 취재진의 휴대폰에 사인

입력 2026-06-05 14:48
수정 2026-06-05 14:52
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
구글에서 서울신문 먼저 보기
세줄 요약
  • 7개월 만에 방한한 젠슨 황, 취재진 장사진
  • 한국 파트너·고객사 감사와 AI 확대 전망
  • 팬 요청에 휴대폰·책·재킷 사인으로 화답


5일 오후 서울 강서구 서울김포비즈니스항공센터(SGBAC) 앞.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 입국이 예고되자 이른 시각부터 각 방송사와 언론사 카메라가 줄지어 늘어서고 팬들까지 가세해 130여 명이 몰려들며 장사진을 이뤘다.

일반 터미널과 분리된 독립 입국장을 갖춘 이곳은 비즈니스 항공기(전용기) 전용 운항 지원 시설로, 김포국제공항 국제선 청사에서 도보로 약 10분 거리에 자리해 있다. 일반인 출입이 통제되는 탓에 취재진과 팬들은 건물 밖에서 황 CEO를 기다렸다.

황 CEO가 트레이드마크인 검은 재킷에 흰 바지 차림으로 모습을 드러내자 카메라 플래시와 환영 인사가 일제히 쏟아지며 현장은 순식간에 달아올랐다. 지난해 10월 이후 약 7개월 만의 재방한이다.

황 CEO는 “한국의 모든 파트너와 고객사들에 감사를 표하고 싶다”며 “AI 구축 작업이 가속화되고 있고, 하반기는 상반기보다 훨씬 더 규모가 커질 것”이라고 밝혔다. 이어 “내년은 아주 큰 해가 될 것”이라고 덧붙였다.

‘한국을 위한 선물이 있느냐’는 질문에는 “한국을 위해 아주 많은 비즈니스를 가져왔다”며 “깜짝 선물도 있다”고 웃음을 지었다. 선물 공개 시점을 묻자 “말하면 깜짝 선물이 아니지 않으냐”고 받아쳤다.

취재진과 약 10분간의 질의응답을 마친 황 CEO는 발걸음을 돌리다 한국 팬이 사인과 사진을 요청하자 흔쾌히 응했다. “펜이나 휴대폰을 달라”며 직접 사인을 건네는 훈훈한 장면이 연출됐다.

팬들은 황 CEO의 자서전 ‘생각하는 기계’ 책 표지나 직접 들고 온 가죽 재킷 등에 사인을 받으며 기뻐했다.

황 CEO는 이날 저녁 홍대입구 일대의 삼겹살 음식점 ‘형님 저요’에서 최태원 SK그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장 등 국내 주요 기업인들과 이른바 ‘삼소 회동’을 갖는 것을 시작으로 8일까지 AI·로봇 스타트업 간담회, 서울대 방문, 주요 그룹 사옥 순방 등 빽빽한 일정을 소화할 예정이다.
온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
젠슨 황 CEO의 이번 재방한은 전년 대비 몇 개월 만인가?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
서울신문과 함께하는 제 9회 지방선거
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로