K-뷰티 브랜드 술로, ‘태국패션위크’ 공식 협찬사 참여…동남아 시장 진출 확대

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세줄 요약 쌀지게미 추출물 기반 스킨케어 브랜드 술로가 태국 방콕에서 열린 태국패션위크 공식 협찬사로 참여했다. 포토월과 체험 공간, 브랜드 프레젠테이션, VIP 기프트를 통해 현지 관계자와 접점을 넓혔고, 7월 앰플 출시를 앞두고 동남아 시장 공략을 강화하고 있다. 태국패션위크 공식 협찬사 참여, 현지 접점 확대

쌀지게미 추출물 스킨케어로 전통 발효 문화 소개

미스트 세럼 판매 중, 7월 앰플 출시 예정

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전통주 제조 과정에서 나오는 쌀지게미 추출물을 활용한 스킨케어 브랜드 술로(SULO)가 태국패션위크 공식 협찬사로 참여하며 동남아 시장 진출 확대에 나섰다.술로는 지난달 26일부터 27일까지 태국 방콕에서 열린 ‘태국패션위크(Thailand Fashion Week AW 26-27)’에 공식 협찬사로 참여했다고 5일 밝혔다.이번 행사에는 패션 브랜드 플레린(FLÉRIN), 주얼리 브랜드 보뚜아시크(VOTRECHIC), 술로(SULO)가 함께 참여해 브랜드 협업 무대를 선보였으며, 술로는 포토월과 체험 공간 운영, 브랜드 프레젠테이션, VIP 기프트 제공 등을 통해 현지 관계자들과 소통하는 자리를 마련했다.술로는 한국 전통 발효 문화에서 영감을 받은 스킨케어 브랜드다. 현재 쌀지게미 추출물(OS-Rice Lees ABX™)을 적용한 ‘술로 햇쌀 가득 담은 미스트 세럼’을 판매하고 있으며, 오는 7월에는 앰플 제품 출시를 앞두고 있다.술로는 이번 태국패션위크 참여를 계기로 동남아 시장 내 브랜드 인지도를 높이고 현지 시장 접점을 확대해 나갈 계획이다.오현수 술로 대표는 “한국 전통 발효 문화에서 영감을 얻은 술로의 원료와 기술력을 글로벌 무대에서 소개할 수 있는 의미 있는 자리였다”며 “이번 협찬을 계기로 다양한 협업 가능성을 넓히고, 향후 제품 라인업 확대를 통해 동남아 시장에서 브랜드 입지를 강화해 나가겠다”고 밝혔다.