슬립퍼, ‘밸런스드 매트리스’ 네이버 단독 프로모션 진행…여름철 쾌적한 수면 환경 제안

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세줄 요약 슬립퍼가 여름철 무더위와 열대야에 대응해 밸런스드 매트리스 네이버 스마트스토어 단독 프로모션을 6월 8일까지 진행한다. 통기 구조를 강화하고 뱀부 소재와 에어스루폼, 사이드 에어홀로 열기와 습기 관리를 돕는 제품이다. 네이버 스마트스토어 단독 프로모션 진행

통기 구조·뱀부 소재로 여름철 쾌적함 강조

30일 무료 체험·무료 반품 등 혜택 제공

이미지 확대 (사진=슬립퍼 제공) 닫기 이미지 확대 보기 (사진=슬립퍼 제공)

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여름철 무더위와 열대야에 대비해 수면 환경 개선에 대한 관심이 높아지는 가운데, 침대 전문 브랜드 슬립퍼(SLEEPER)가 ‘밸런스드 매트리스’를 앞세워 6월 8일까지 네이버 스마트스토어 단독 프로모션을 진행한다고 밝혔다.슬립퍼에 따르면 ‘밸런스드 매트리스’는 매트리스 내부의 통기 구조를 강화해 수면 중 발생하는 열기와 습기를 보다 효과적으로 관리할 수 있도록 설계된 제품이다. 대나무에서 추출한 식물성 뱀부 소재가 땀과 습기를 빠르게 흡수·배출하도록 돕고, 에어스루폼과 사이드 에어홀 구조가 공기 순환을 지원해 여름철에도 보다 쾌적한 수면 환경 조성에 도움을 줄 수 있도록 했다.또한 해당 제품은 KC 인증과 라돈 안전 테스트를 완료해 제품 안전성과 관련한 기준을 갖췄다고 회사 측은 설명했다.슬립퍼는 밸런스드 매트리스가 다양한 가족 구성원이 함께 사용하는 수면 환경을 고려해 설계됐다고 밝혔다. 수면 중 열감이나 땀으로 인한 불편을 느끼기 쉬운 소비자는 물론, 자녀와 함께 사용하는 가정에서도 활용도를 높일 수 있도록 기획됐다는 설명이다.이번 프로모션은 네이버 스마트스토어에서만 제공되는 단독 혜택으로 운영된다. 행사 기간 동안 한정 프로모션가에 10% 추가 할인 혜택이 적용되며, 구매 후 네이버 포토 리뷰를 작성하면 5,000원, 한 달 사용 후기를 추가로 남기면 5,000원이 추가로 제공돼 최대 1만 원의 리뷰 혜택을 받을 수 있다.슬립퍼는 소비자가 제품을 충분히 경험한 뒤 구매를 결정할 수 있도록 30일 무료 체험과 무료 반품 서비스도 함께 운영한다. 또한 배송비는 무료이며, 네이버 희망일 배송 서비스를 통해 원하는 수령일을 직접 지정할 수 있다.슬립퍼 관계자는 “여름철에는 매트리스의 통기 구조가 수면 환경의 쾌적성을 높이는 데 중요한 요소가 될 수 있다”며 “뱀부 소재의 흡습속건 기능과 에어스루폼 구조를 직접 경험해 보길 바란다”고 밝혔다.한편 슬립퍼는 전국 27개 쇼룸에서 매트리스를 직접 체험할 수 있도록 운영하고 있으며, 개인 체형과 수면 습관에 따라 다양한 수면 제품 라인업을 제안하고 있다. 네이버 스마트스토어 단독 프로모션과 쇼룸 예약 관련 내용은 슬립퍼 공식몰 및 네이버 스마트스토어에서 확인할 수 있다.