닥터자르트, 지드래곤 IP ‘조앤프렌즈’와 협업…중국 젊은 소비자 접점 확대

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세줄 요약 닥터자르트가 지드래곤의 반려묘 캐릭터 IP 조앤프렌즈와 협업해 중국 시장 공략에 나섰다. 대표 제품에 캐릭터를 적용한 한정판 패키지를 선보이며, 한류와 콘텐츠 결합에 민감한 젊은 소비자층의 관심을 끌고 있다. 닥터자르트, 조앤프렌즈 협업으로 중국 공략

지드래곤 IP 활용한 한정판 패키지 출시

젊은 소비자층 겨냥한 콘텐츠 마케팅 강화

이미지 확대 닥터자르트 제공 닫기 이미지 확대 보기 닥터자르트 제공

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닥터자르트가 지드래곤(G-DRAGON)의 반려묘 캐릭터 IP ‘조앤프렌즈(ZO＆FRIENDS)’와 협업하며 중국 시장의 젊은 소비자와의 접점 확대에 나섰다.최근 중국 화장품 시장에서는 제품의 기능성뿐 아니라 캐릭터와 콘텐츠를 결합한 브랜드 경험이 소비자와의 주요 소통 요소로 주목받고 있다. 특히 한류 콘텐츠에 대한 관심이 높은 젊은 소비자층을 중심으로 캐릭터 협업 제품에 대한 관심도 이어지고 있다.닥터자르트는 이번 협업을 통해 대표 제품에 조앤프렌즈 캐릭터를 적용한 한정판 패키지를 선보였다. 업계에서는 지드래곤의 글로벌 인지도와 조앤프렌즈 IP를 활용해 중국 젊은 소비자층과의 접점을 넓히기 위한 시도로 보고 있다.중국 사회관계망서비스(SNS) 등 온라인 채널에서는 협업 제품 관련 게시물과 소비자 반응이 공유되며 관심이 이어지고 있다. 경기 둔화와 소비 위축 등으로 중국 뷰티 시장의 경쟁이 치열해지는 가운데, 차별화된 콘텐츠를 활용한 브랜드 마케팅은 여전히 주요 전략 중 하나로 꼽힌다.업계 관계자는 “중국 시장에서는 제품력과 함께 소비자들이 공감할 수 있는 콘텐츠 경쟁력도 중요해지고 있다”며 “글로벌 브랜드들이 캐릭터 IP와의 협업을 확대하는 이유도 여기에 있다”고 말했다.또 다른 업계 관계자는 “중국 소비자들은 브랜드 스토리와 한류 문화에 대한 관심이 높은 편”이라며 “이번 협업 역시 제품 판매뿐 아니라 브랜드 인지도를 높이는 측면에서도 의미가 있다”고 설명했다.업계에서는 이번 협업을 계기로 닥터자르트가 중국 시장에서 캐릭터 협업을 비롯한 현지 맞춤형 마케팅을 강화하며 브랜드 경쟁력을 높여갈 수 있을지 주목하고 있다.