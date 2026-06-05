원달러 환율, 주간거래서도 1540원 넘겨…금융위기 이후 최고

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세줄 요약 원달러 환율이 장 초반 1540원을 돌파하며 금융위기 이후 최고 수준으로 치솟았다. 중동 정세 악화와 달러 강세, 외국인 20거래일 연속 매도세가 겹치며 코스피 급락과 함께 시장 불안이 확대되고 있다. 원달러 환율 1540원 돌파, 17년 만의 최고치

중동 리스크 재부상, 달러 강세와 안전자산 선호

외국인 20거래일 연속 매도, 코스피 급락

이미지 확대 치솟는 환율 5일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 원달러 환율 이 표시되고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 치솟는 환율 5일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 원달러 환율 이 표시되고 있다. 연합뉴스

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원달러 환율이 5일 장 초반 1540원을 돌파하며 금융시장 불안을 키우고 있다. 환율이 1540원선을 넘어선 것은 글로벌 금융위기 당시인 2009년 3월 이후 처음이다.서울 외환시장에서 이날 오전 9시 53분 현재 원달러 환율은 1540.6원을 기록했다. 장중 기준으로는 2009년 3월 10일 기록한 1561.0원 이후 약 17년 만의 최고 수준이다.환율은 전날 주간거래 종가보다 0.7원 낮은 1529.0원에 출발했지만 개장 직후 상승세로 돌아서며 1540원선을 넘어섰다. 전날 야간거래에서도 장중 1540.3원까지 치솟은 뒤 1532.0원에 마감하는 등 시장 불안이 이미 반영된 상태였다.환율 상승의 배경에는 중동 정세 악화와 외국인 자금 이탈이 있다. 미국과 이란 간 종전 협상에 대한 기대가 약해지면서 전쟁 장기화 우려가 다시 커졌고, 이스라엘과 레바논 간 무력 충돌도 이어지면서 안전자산 선호 심리가 강화됐다.국내 증시에서는 외국인 투자자의 대규모 매도세가 환율을 더욱 자극하고 있다. 외국인은 이날 오전에도 유가증권시장에서 1조 4000억원 이상을 순매도하며 20거래일 연속 매도 우위를 이어갔다. 이에 코스피는 장중 6% 넘게 급락하며 8000선마저 위협받고 있다.달러 강세 흐름도 이어지고 있다. 주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러인덱스는 99.434로 전날과 비슷한 수준을 유지했다. 일본 엔화 역시 약세를 이어가며 엔달러 환율은 160엔에 근접한 159.95엔 수준에서 움직이고 있다.원화 약세가 엔화보다 가파르게 진행되면서 원엔 재정환율은 100엔당 961.87원으로 상승했다. 시장에서는 중동 리스크가 해소되지 않는 데다 외국인 자금 유출이 계속될 경우 환율 변동성이 당분간 이어질 가능성이 크다는 관측이 나온다.