[속보] 외국인 ‘셀 코리아’ 가속…환율, 야간거래서 1540원 돌파

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[속보] 외국인 ‘셀 코리아’ 가속…환율, 야간거래서 1540원 돌파

김성은 기자
김성은 기자
입력 2026-06-04 17:14
수정 2026-06-04 18:07
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4일 서울 중구 하나은행 위변조대응센터에서 직원이 달러화를 정리하고 있다. 2026.6.4. 연합뉴스
4일 서울 중구 하나은행 위변조대응센터에서 직원이 달러화를 정리하고 있다. 2026.6.4. 연합뉴스


외국인 투자자들의 국내 주식 매도세가 거세지면서 4일 원·달러 환율이 야간 거래에서 1540원 선을 뚫고 올라섰다.

이날 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일보다 13.3원 오른 1529.7원에 주간 거래(오후 3시 30분 기준)를 마쳤다. 이는 지난 3월 31일(1530.1원) 이후 약 두 달 만에 가장 높은 수준이다.

환율 상승세는 주간 거래 마감 이후 이어진 야간 거래에서도 멈추지 않았다. 원·달러 환율은 가파른 오름세를 보이며 한때 1540.59원까지 치솟았다. 이는 금융위기 당시인 2009년 3월 10일(장중 1561.0원) 이후 약 17년 만에 최고치다.

김성은 기자
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