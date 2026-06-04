코인 거래 넘어 투자상품까지… 한투·OKX 손잡은 코인원

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세줄 요약 코인원이 한국투자증권, OKX, 컴투스홀딩스와 손잡고 제도권 디지털 금융 진출을 공식화했다. 증권사의 상품기획·리스크관리, 글로벌 거래소의 기술력, IT 역량을 결합해 채권·주식 등 디지털 투자상품 거래 플랫폼으로 키우겠다는 구상이다. 다만 2단계 입법이 사업화 속도를 좌우한다. 한국투자증권·OKX·컴투스홀딩스와 협력 발표

거래소 넘어 디지털 투자상품 플랫폼 구상

2단계 입법 따라 사업화 속도 좌우

이미지 확대 왼쪽부터 송병준 컴투스홀딩스 의장, 김성환 한국투자증권 대표, 차명훈 코인원 대표, 스타 쉬 OKX 최고경영자(CEO)가 4일 서울 여의도 코인원 본사에서 진행된 기자간담회에서 기념촬영을 하고 있다. 코인원 제공 닫기 이미지 확대 보기 왼쪽부터 송병준 컴투스홀딩스 의장, 김성환 한국투자증권 대표, 차명훈 코인원 대표, 스타 쉬 OKX 최고경영자(CEO)가 4일 서울 여의도 코인원 본사에서 진행된 기자간담회에서 기념촬영을 하고 있다. 코인원 제공

이미지 확대 차명훈 코인원 대표가 4일 서울 여의도 코인원 본사에서 진행된 기자간담회에서 질의응답에 답변하고 있다. 왼쪽부터 송병준 컴투스홀딩스 의장, 김성환 한국투자증권 대표, 차 대표, 스타 쉬 OKX 최고경영자(CEO). 코인원 제공 닫기 이미지 확대 보기 차명훈 코인원 대표가 4일 서울 여의도 코인원 본사에서 진행된 기자간담회에서 질의응답에 답변하고 있다. 왼쪽부터 송병준 컴투스홀딩스 의장, 김성환 한국투자증권 대표, 차 대표, 스타 쉬 OKX 최고경영자(CEO). 코인원 제공

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국내 가상자산(암호화폐) 거래소 코인원이 국내 대형 증권사와 글로벌 거래소, 정보기술(IT) 기업과 손잡고 제도권 디지털 금융 시장 진출을 공식화했다. 지금은 비트코인과 이더리움 같은 가상자산을 사고파는 거래소지만, 앞으로는 부동산·채권·주식 등을 디지털화한 투자 상품까지 거래할 수 있는 플랫폼으로 성장하겠다는 구상이다.코인원은 4일 서울 여의도 사옥에서 국내 대형 증권사인 한국투자증권, 세계 주요 가상자산 거래소인 OKX, 게임·블록체인 사업을 하는 IT 기업 컴투스홀딩스와 공동 기자간담회를 열고 협력 계획을 발표했다. 김성환 한국투자증권 대표는 “주식이나 채권, 펀드 같은 전통적인 자산들이 디지털 자산화되고 있다”며 “이 시장에 참여해서 같이 동반 성장하지 않으면 흐름에서 뒤처질 수밖에 없다”고 설명했다.한국투자증권과 OKX벤처스는 최근 각각 코인원 지분 20%를 확보하며 공동 3대 주주에 올랐다. 이에 따라 주요 주주는 차명훈 코인원 대표(30.36%), 컴투스홀딩스(24.54%), 한국투자증권(20%), OKX벤처스(20%)로 재편됐다. 기존 창업자·게임사 중심 구조에 증권사와 글로벌 거래소가 새롭게 합류한 것이다.이번 연합의 핵심은 증권사의 금융 노하우와 글로벌 거래소의 기술력을 결합하는 데 있다. 한국투자증권은 금융상품 설계와 리스크 관리 경험을, OKX는 거래 시스템과 보안 기술을, 컴투스홀딩스는 IT 역량을 제공한다. 코인원은 단순 거래소를 넘어 채권·주식 등을 디지털화한 투자 상품까지 거래할 수 있는 서비스를 준비 중이다.다만 이런 변화가 현실화되기까지는 시간이 필요하다. 정부가 추진 중인 가상자산 2단계 입법에서 법인 투자 허용, 스테이블코인 규제, 가상자산 발행·유통 규칙 등이 확정돼야 하기 때문이다. 차명훈 코인원 대표는 “국내 가상자산 투자자가 1300만명을 넘어설 정도로 시장이 커졌다”며 “더 안전하고 다양한 투자 서비스를 제공하는 거래소로 발전해 나가겠다”고 말했다.