한국가구, 창립 60주년 기념 고객 감사 프로모션 ‘60 Years of Love for Furniture’ 진행

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세줄 요약 한국가구가 창립 60주년을 기념해 고객 감사 프로모션 ‘60 Years of Love for Furniture’를 진행했다. 로쉐보보아, 타임앤스타일, 카르텔 등 해외 프리미엄 가구 브랜드를 소개하고, 논현·부산 쇼룸과 백화점 매장, 온라인몰에서 6월 28일까지 만나볼 수 있다. 창립 60주년 기념 고객 감사 프로모션 진행

로쉐보보아·타임앤스타일·카르텔 소개

논현·부산 쇼룸과 온라인몰서 6월 28일까지

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최근 가구 시장은 제품 구매를 넘어 공간과 생활 방식 전반을 고려하는 소비 경향이 확대되면서, 해외 가구 브랜드에 대한 관심도 함께 이어지고 있다. 한국가구는 창립 60주년을 맞아 고객 감사 프로모션 ‘60 Years of Love for Furniture’를 진행한다고 5일 밝혔다.이번 프로모션은 해외 가구 브랜드 컬렉션을 소개하고 고객 감사의 의미를 전하기 위해 마련됐다. 행사 대상 브랜드는 프랑스 가구 브랜드 로쉐보보아(Roche Bobois), 일본 브랜드 타임앤스타일(Time ＆ Style), 이탈리아 디자인 브랜드 카르텔(Kartell) 등이다.각 브랜드는 서로 다른 디자인 방향성을 바탕으로 제품군을 전개하고 있다. 로쉐보보아는 프랑스 디자인 감성을 반영한 컬렉션을 선보이고 있으며, 타임앤스타일은 자연 소재와 전통 공예 요소를 현대적으로 해석한 제품으로 알려져 있다. 카르텔은 다양한 소재 활용과 현대적인 디자인을 기반으로 한 제품군을 운영하고 있다.행사는 논현·부산 플래그십 쇼룸과 주요 백화점 내 한국가구 매장, 공식 온라인몰에서 진행된다. 방문 고객은 각 브랜드의 주요 컬렉션을 살펴보고 프로모션 내용도 함께 확인할 수 있다.한국가구 관계자는 “창립 60주년을 맞아 고객과 함께 브랜드의 의미를 되새기고자 이번 행사를 마련했다”며 “앞으로도 세계적인 가구 브랜드와 함께 차별화된 라이프스타일 경험을 지속적으로 선보일 계획”이라고 밝혔다.한편, 1966년 창립한 한국가구는 지난 60년간 해외 프리미엄 가구 브랜드를 국내에 소개하며 하이엔드 라이프스타일 문화 확산에 힘써 왔다. 이번 행사는 한국가구가 걸어온 60년의 발자취를 돌아보고, 그동안 보내준 고객 성원에 감사의 뜻을 전하기 위해 기획됐다. 행사는 6월 28일까지 진행되며, 자세한 내용은 전국 한국가구 매장과 공식 온라인몰에서 확인할 수 있다.