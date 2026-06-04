상반기 첫 ‘텐텐데이’ 흥행…탑텐, 5월 매출 1천억 돌파

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이미지 확대 신성통상 탑텐 앰버서더 전지현. 신성통상 제공 닫기 이미지 확대 보기 신성통상 탑텐 앰버서더 전지현. 신성통상 제공

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신성통상의 SPA 브랜드 탑텐(TOPTEN)이 지난달 상반기 첫 ‘텐텐데이’ 흥행에 힘입어 월 매출 1000억원을 돌파했다. 5월 매출 신장률은 전년 동기 대비 28.7%에 달했다.지난달 22일 개막한 텐텐데이는 기능성 소재와 쾌적한 착용감을 갖춘 여름 시즌 주력 상품을 중심으로 소비자들의 큰 호응을 얻었다. 행사 초반 전체 매출의 약 80%가 오프라인 매장에서 발생하며 현장 방문 수요가 두드러졌다. 쿨에어 코튼 더블니트 오버핏 T, 쿨에어 코튼 크루넥 T 등 주력 기능성 라인이 판매 상위권을 차지하며 소비자들의 선택을 받았다.탑텐은 올해 ‘매일 입어도 좋은 옷’의 가치를 담은 굿웨어 전략을 전면에 내세우고, 지난 3월 배우 전지현을 브랜드 앰버서더로 발탁하며 브랜드 방향성을 공식화했다. 화려한 트렌드 상품보다 기본 티셔츠·데님·셔츠 등 일상 아이템의 소재·기능·착용감을 강화하고 있다.신성통상 탑텐 관계자는 “올해 처음 도입한 상반기 텐텐데이가 기대 이상의 반응을 얻으며 5월 전체 매출 성장을 이끌었다”면서 “앞으로도 소비자가 매일 편안하게 입고, 오래 만족할 수 있는 좋은 옷을 합리적인 가격에 선보이며, 하반기 텐텐데이까지 연 2회 체계를 안정적으로 운영해 나가겠다”고 밝혔다.