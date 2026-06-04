어반플레이, 부산 영도 피아크서 <울트라 아울렛> ‘초저가 페스타’ 진행

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세줄 요약 어반플레이가 6월 5일부터 30일까지 부산 영도 피아크에서 울트라 아울렛 초저가 페스타를 연다. 7월 울트라백화점 부산 전시의 프리 팝업으로, 100여 개 온라인 기반 브랜드를 오프라인에서 소개한다. 일부 상품은 최대 90% 할인된다. 부산 영도 피아크서 초저가 팝업 진행

100여 개 브랜드 참여, 최대 90% 할인

울트라백화점 부산 전시의 프리 행사

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어반플레이는 2026년 6월 5일부터 6월 30일까지 부산 영도 복합문화공간 피아크(P.ARK)에서 <울트라 아울렛> ‘초저가 페스타’를 진행한다고 밝혔다. 이번 팝업은 오는 7월 개막 예정인 <울트라백화점> 부산 전시에 앞서 선보이는 프리 팝업 프로젝트로, 온라인 기반 라이프스타일 브랜드를 오프라인 공간에서 직접 소개하기 위해 기획됐다.이번 행사에는 온라인 플랫폼을 중심으로 유통돼 온 100여 개 브랜드가 참여한다. 가구 브랜드 위키노와 잭슨카멜레온을 비롯해 플레이모빌, 더차일드후드홈, 야세 등 다양한 브랜드가 함께하며, 부산 영도 지역의 공간적 특성을 반영한 형태로 운영될 예정이다.행사장에서는 브랜드별 리미티드 에디션과 특별 기획 상품, 시즌오프 제품, 세컨핸드 아이템 등을 선보이며, 일부 상품은 최대 90% 할인된 가격으로 판매된다. 상품군은 가구, 라이프스타일, 문구·완구, 빈티지, 패션·액세서리, 키즈, 반려동물, F＆B 등으로 구성돼 다양한 취향과 수요를 아우르는 라이프스타일형 팝업으로 마련된다.이번 팝업은 브랜드와 소비자가 오프라인에서 직접 만나는 접점으로도 기능한다. 기존에 온라인 콘텐츠와 이미지 중심으로 접해온 브랜드 제품을 전시 공간 안에서 직접 살펴보고 경험할 수 있도록 공간 구성과 동선을 설계했다.이 같은 운영 방식은 앞서 진행된 <울트라백화점>의 기획 방향을 잇는 연장선상에 있다. <울트라백화점>은 서울 DDP에서 전시와 커머스를 결합한 형태로 운영돼 누적 관람객 10만 명을 기록한 바 있다. 이번 부산 행사에서는 복합문화공간 피아크와의 연계를 통해 보다 확장된 형태의 콘텐츠를 선보일 예정이다.<울트라 아울렛> ‘초저가 페스타’는 부산 영도구 해양로 일원에 위치한 피아크에서 운영되며, 세부 일정과 운영 정보는 공식 인스타그램 계정과 웹사이트를 통해 확인할 수 있다.