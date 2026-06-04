개인정보위, ‘티빙 개인정보 유출’ 조사 착수

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자료제출 요구·현장 조사 예정

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세줄 요약 개인정보보호위원회가 OTT 사업자 티빙의 개인정보 유출 신고를 접수하고 조사에 착수했다. 티빙은 해커가 데이터베이스에 접속해 개인정보 파일을 외부로 전송했다고 밝혔고, 아이디·이름·생년월일·휴대전화 번호 등이 유출된 것으로 알려졌다. 개인정보위는 유출 경위와 피해 규모, 법 위반 여부를 살필 예정이다. 개인정보위, 티빙 유출 신고 접수 후 조사 착수

해커 DB 접속 뒤 개인정보 파일 외부 전송

유출 규모·법 위반 여부 등 집중 확인 예정

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개인정보보호위원회가 온라인동영상서비스(OTT) 사업자 티빙의 개인정보 유출사건 조사에 착수했다.개인정보위는 4일 “3일 오전 2시 티빙으로부터 개인정보 유출신고를 접수해 조사에 착수했다”고 밝혔다.티빙은 전날 홈페이지 공지문을 통해 개인정보 유출 사실을 밝혔다. 티빙은 지난 1일 신원 미상의 해커가 개인정보가 저장된 데이터베이스에 접속해 개인정보 파일을 외부로 전송했다고 설명했다.유출된 개인정보는 아이디와 이름, 생년월일, 성별, 휴대전화 번호, 이메일, 암호화된 계좌번호 등이다. 티빙은 “유출 사실을 인지한 후 해커의 데이터베이스 접근을 차단하고 모니터링을 강화하는 대응 조치를 취했다”며 “고객센터를 통해 피해를 확인하고 관련 구제 절차를 위한 지원을 제공할 예정”이라고 밝혔다. 유출 규모는 아직 확인되지 않았다.개인정보위는 자료제출 요구와 현장 조사 등을 통해 구체적인 유출 경위와 피해 규모, 안전조치 의무 및 유출 통지·신고 의무 등 개인정보보호법 준수 여부를 조사할 계획이다.