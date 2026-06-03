달걀값 ‘고공행진’… 지난달 10.2% 급등

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달걀값 ‘고공행진’… 지난달 10.2% 급등

입력 2026-06-03 00:39
수정 2026-06-03 00:39
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달걀값 ‘고공행진’… 지난달 10.2% 급등
달걀값 ‘고공행진’… 지난달 10.2% 급등 국가데이터처가 2일 발표한 ‘5월 소비자물가 동향’에 따르면 지난달 물가 상승률은 전년 동월 대비 3.1%를 기록했다. 농산물은 0.8% 하락한 반면, 축산물은 5.8%, 수산물은 5.0%씩 올랐다. 특히 달걀은 평균 상승률의 3배를 웃도는 10.2% 올랐다. 사진은 이날 오전 서울의 한 마트에 달걀이 진열된 모습.
뉴시스


국가데이터처가 2일 발표한 ‘5월 소비자물가 동향’에 따르면 지난달 물가 상승률은 전년 동월 대비 3.1%를 기록했다. 농산물은 0.8% 하락한 반면, 축산물은 5.8%, 수산물은 5.0%씩 올랐다. 특히 달걀은 평균 상승률의 3배를 웃도는 10.2% 올랐다. 사진은 이날 오전 서울의 한 마트에 달걀이 진열된 모습.

뉴시스

2026-06-03 B2면
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