더시사법률·교정연합회, 소망교도소에 발전기금 500만원 전달

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세줄 요약 더시사법률과 교정연합회가 2일 소망교도소에 발전기금 500만원을 전달했다. 이번 기부는 민영 교정기관의 안정적 운영을 지원하고, 수용자들이 출소 뒤 지역사회에 건강하게 복귀하도록 돕기 위한 취지다. 더시사법률·교정연합회, 소망교도소에 500만원 기부

민영 교정기관 운영 지원과 사회복귀 돕기 취지

교정·교화 프로그램 및 회복 지원에 활용 예정

이미지 확대 (사진) 왼쪽부터 더시사법률 윤수복 대표, 김영식 소망교도소 소장, 변상해 교정연합회 회장 닫기 이미지 확대 보기 (사진) 왼쪽부터 더시사법률 윤수복 대표, 김영식 소망교도소 소장, 변상해 교정연합회 회장

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더시사법률과 교정연합회가 6월 2일 민영 교정기관인 소망교도소에 발전기금 500만 원을 전달했다.전달식에는 윤수복 더시사법률 대표, 변상해 교정연합회 회장, 이재호 한국중독연구교육원 원장, 김영식 소망교도소 소장 등 관계자들이 참석했다.소망교도소는 2010년 12월 문을 연 국내 유일의 민영교도소로, 기독교계 재단법인 아가페가 법무부로부터 교정 업무를 위탁받아 운영하고 있다. 공동체 중심의 교정 프로그램과 생활 지도를 통해 수용자의 변화와 회복을 돕는 교정시설로 알려져 있다.수용 정원은 400명이며 최대 수용 가능 인원은 440명이다. 결원 발생 시 국영교도소 수용자 중 희망자를 선발해 이감하는 방식으로 충원이 이뤄진다. 출소자의 통계 지표를 보면 전체 출소자 기준 재복역률은 7.6%이며, 최근 3년 이내 재복역률은 5.3%를 기록하고 있다.이번 기부는 민영 교정기관의 안정적인 운영을 지원하고 수용자들이 출소 이후 지역사회에 건강하게 복귀할 수 있도록 돕기 위해 마련됐다. 전달된 발전기금은 소망교도소의 교정·교화 프로그램과 수용자 사회복귀 지원 사업에 사용될 예정이다.변상해 교정연합회 회장은 “교정은 처벌에 머무르는 것이 아니라 사람이 다시 사회로 돌아갈 수 있도록 돕는 과정”이라며 “소망교도소가 보여주고 있는 민간 교정의 성과가 우리 사회의 재범 방지와 안전망 강화로 이어지길 기대한다”고 말했다.김영식 소망교도소장은 “소망교도소의 교정 프로그램과 수용자 회복을 위해 뜻을 모아주신 더시사법률과 교정연합회에 감사드린다”며 “전달된 발전기금은 수용자들이 변화와 회복의 과정을 거쳐 건강한 사회 구성원으로 복귀할 수 있도록 소중히 활용하겠다”고 밝혔다.