요즘(YOZM) 그릭요거트, HKTVmall·웰컴마트 동시 입점

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세줄 요약 국내 그릭요거트 브랜드 요즘(YOZM)이 홍콩의 온라인 플랫폼 HKTVmall과 오프라인 슈퍼마켓 웰컴마트에 동시에 입점했다. 플레인·블루베리·스트로베리·저당 말차 3종으로 현지 고단백·저당 수요를 겨냥했고, 홍콩을 아시아 확장의 거점으로 삼을 계획이다. 홍콩 HKTVmall·웰컴마트 동시 입점 발표

플레인·블루베리·스트로베리·말차 3종 수출

홍콩 거점으로 아시아 시장 확장 구상

이미지 확대 (사진=요즘 제공) 닫기 이미지 확대 보기 (사진=요즘 제공)

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국내 그릭요거트 브랜드 요즘(YOZM, 대표 이성흠)이 홍콩 온라인 유통 플랫폼 HKTVmall과 오프라인 슈퍼마켓 체인 웰컴마트(Wellcome)에 동시 입점하며 홍콩 시장 진출을 본격화한다고 밝혔다.HKTVmall은 홍콩 내 월간 활성 이용자 수 수백만 명 규모의 온·오프라인 통합 유통 플랫폼이다. 요즘(YOZM)은 HKTVmall 입점을 통해 현지 온라인 소비자 접점을 확보할 계획이다.홍콩 수출 제품은 플레인 그릭요거트 with 블루베리 콩포트, 플레인 그릭요거트 with 스트로베리 콩포트, 저당 말차 그릭요거트 등 3종이다. 이는 고단백·저당 소비 트렌드를 반영한 구성이다.오프라인 채널인 웰컴마트는 유통그룹 DFI 리테일 그룹이 운영하는 슈퍼마켓 체인으로, 웰컴(Wellcome)과 고급화 브랜드 마켓플레이스(Market Place)를 포함해 홍콩 전역에 300여 개 매장을 두고 있다. 요즘(YOZM) 그릭요거트는 마켓플레이스를 중심으로 홍콩섬, 구룡반도, 신계 지역 등 주요 생활권 27개 점포에 입점했다.요즘(YOZM)은 국제 식품안전경영시스템 FSSC 22000 인증을 획득하여 제품 안전성을 확보했다. 브랜드 측은 온·오프라인 유통 채널 확보를 통해 현지 인지도를 높이는 한편, 홍콩을 동남아 및 중화권 시장 진출의 거점으로 활용하는 방안을 검토 중이다.이성흠 요즘(YOZM) 대표는 “홍콩은 건강과 프리미엄 식품에 대한 관심이 높고 글로벌 식문화 수용도가 높은 시장”이라며 “이번 홍콩 진출을 시작으로 한국식 그릭요거트의 새로운 기준을 아시아 시장에 확산시키고, 궁극적으로는 세계 시장에서 경쟁하는 글로벌 브랜드로 성장해 나갈 것”이라고 밝혔다.