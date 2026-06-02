“우지라면 시부모님 끓여드리고파”…김정수 삼양식품 회장 눈물 영상 인기

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세줄 요약 삼양식품 김정수 회장이 창업주이자 시아버지인 고 전중윤 명예회장과 우지라면을 떠올리며 눈물을 보인 숏폼 영상 두 편이 공개 5일 만에 누적 조회수 100만회를 돌파했다. 영상에는 삼양1963 시식 장면과 워킹맘의 일상도 담겼다. 김정수 회장 취임 직후 숏폼 영상 공개

우지라면 회상과 창업주 추억에 눈물

공개 5일 만에 누적 조회수 100만회 돌파

이미지 확대 김정수 삼양식품 회장이 ‘삼양 1963’ 라면을 들고 웃고 있다. 삼양식품 유튜브 채널 캡처 닫기 이미지 확대 보기 김정수 삼양식품 회장이 ‘삼양 1963’ 라면을 들고 웃고 있다. 삼양식품 유튜브 채널 캡처

이미지 확대 김정수 삼양식품 회장이 ‘삼양 1963’ 라면을 시식하고 있다. 삼양식품 유튜브 채널 캡처 닫기 이미지 확대 보기 김정수 삼양식품 회장이 ‘삼양 1963’ 라면을 시식하고 있다. 삼양식품 유튜브 채널 캡처

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삼양식품은 김정수 신임 회장의 진솔한 소회가 담긴 영상 두 편이 공개 5일 만에 유튜브와 인스타그램 등에서 누적 조회수 100만회를 돌파했다고 2일 밝혔다.지난 1일 회장으로 공식 취임한 김 회장은 부회장 시절이던 지난달 28일 자사 공식 소셜미디어 채널에 공개된 숏폼 영상에 출연했다. 이 영상에서 그는 창업주이자 시아버지인 고(故) 전중윤 명예회장에 대한 애틋함과 더불어 삼양식품이 걸어온 길에 대한 감회를 허심탄회하게 풀어냈다.해당 영상은 김 회장이 서울 강남역 인근 길거리에서 지난해 11월 선보인 ‘삼양 1963’ 라면을 시식하며 직원의 질문에 답하는 형식으로 연출됐다.영상 속에서 김 회장은 “우지라면을 어머님·아버님에게 가장 끓여드리고 싶다”며 “우지라면에 대해 항상 가슴 아파하셨고 아쉬워하셨다”고 회상했다. 이어 “이제는 너무나도 우지라면이란 것을 세상에 밝히면서 먹고 있다. 제가 끓인, 우리 임직원들이 만든 라면이니까 편안하게 드시라고 하고 싶다”고 말하며 눈물을 훔쳤다.삼양식품은 1989년 라면 제조에 공업용 우지(소기름)를 사용했다는 이른바 ‘우지 파동’에 휘말리며 시장 점유율이 크게 하락하는 위기를 겪었다. 당시 보건사회부의 무해 판정 및 법원의 무죄 선고에도 불구하고 기업 이미지는 치명적인 타격을 입었다. 이후 팜유만 사용해오던 삼양식품은 지난해 출시한 삼양1963을 통해 우지 라면을 현대적으로 재해석해 새롭게 선보였다.두 번째 영상에서는 경영인이자 워킹맘으로서 자녀들을 향한 김 회장의 애틋한 마음도 함께 조명됐다. 영상을 본 네티즌들은 댓글을 통해 “부회장님의 말과 진심이 보이는 눈물에 보고 있는 저도 눈가에 눈물이 맺힌다”, “K푸드를 전세계에 알리는 데 정말 큰 공헌을 해서 존경스럽다” 등의 반응을 보였다.삼양식품 관계자는 “김 회장이 삼양1963을 앞에 두고 며느리이자 어머니, 경영자로서의 이야기를 자연스럽게 주고받은 콘셉트로 제작한 영상”이라며 “회장 취임 당일 유튜브·인스타 조회 수가 100만회를 돌파했다”고 덧붙였다.