한국전력, ‘슬기로운 전기생활 공모전’ 개최

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‘에너지 절약’ 주제로 SNS 콘텐츠 및 숏폼 영상 공모

20개 우수작 선정…캠페인 등 다양한 분야에서 활용

이미지 확대 한국전력이 진행하는 ‘슬기로운 전기생활 공모전’ 포스터. 한국전력 제공 닫기 이미지 확대 보기 한국전력이 진행하는 ‘슬기로운 전기생활 공모전’ 포스터. 한국전력 제공

세줄 요약 한국전력이 중동 전쟁 장기화로 커진 에너지 위기를 국민과 함께 극복하기 위해 ‘슬기로운 전기생활 공모전’을 개최했다. 일상 속 절약 꿀팁, 주택용 에너지캐시백 후기, 플랫폼 활용 사례를 30일까지 접수하고, 수상작은 7월 발표한다. 에너지 절약 문화 확산 위한 공모전 개최

생활 속 절약 사례와 홍보 콘텐츠 모집

수상작은 7월 발표, 상금과 쿠폰 제공

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한국전력이 국민과 함께하는 에너지 절약 문화 확산을 위해 ‘슬기로운 전기생활 공모전’을 개최한다고 2일 밝혔다.이번 공모전은 중동 전쟁 장기화에 따른 국가적 에너지 위기를 국민과 함께 슬기롭게 극복하기 위해 마련됐다. 국민이 직접 경험한 에너지 절약 사례와 창의적인 홍보 콘텐츠를 공유, 에너지 절약을 불편한 일이 아닌 일상 속 자연스러운 실천 문화로 정착시킨다는 취지다.한전은 최근 발표한 ‘주택용 에너지캐시백 지원 확대’ 정책 등 에너지 절감 특별지원 대책과 연계해 제도에 대한 국민적 공감대를 높이고, 자발적인 에너지 절약 문화를 확산시켜 나간다는 계획이다.공모전은 한전의 대표 에너지 절약 플랫폼인 ‘슬기로운 전기생활’을 통해 참여할 수 있다. 공모 분야는 ▲일상생활 속 나만의 슬기로운 에너지 절약 꿀팁 ▲주택용 에너지캐시백 제도 소개 및 참여 후기 ▲‘슬기로운 전기생활’ 플랫폼을 활용한 에너지 절약 후기로 3개 주제다.접수 기간은 1일부터 오는 30일까지로, 에너지 절약에 관심 있는 국민 누구나 참여할 수 있다. 개인 SNS 계정에 올린 게시글이나 숏폼 영상을 ‘슬기로운 전기생활’ 내 공모 게시판에 직접 업로드하거나 URL을 제출하면 된다.수상작은 심사를 거쳐 7월 중 발표하며, 총 20명에게 1450만 원 규모의 상금을 수여한다. 또한 참여 활성화를 위해 공모전 참가자 중 무작위 추첨을 통해 500명에게 쿠폰을 제공하는 이벤트도 함께 진행한다.이번 공모전 수상작은 향후 ‘슬기로운 전기생활’ 플랫폼 홍보와 에너지 절약 캠페인 등 다양한 분야에 적극 활용될 예정이다. 특히, 국민의 눈높이에서 제작된 생생한 콘텐츠를 통해 플랫폼을 활성화하고, 올해 지원 혜택이 대폭 강화된 주택용 에너지캐시백 참여도 더욱 늘려나갈 계획이다.