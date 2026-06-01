생산금융 시대… 투자사 뺨치는 은행의 대변신

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돈의 흐름 바꾸는 5대 금융사 키워드

2026-06-02 8면

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생산적 금융의 원년. 돈의 흐름이 방향을 바꾸기 시작했다. 예전 은행들이 담보와 재무제표 뒤에 숨어 위험을 골라냈다면, 이제는 성장 가능성을 보며 기업의 미래를 읽고 있다. 어디에 돈을 빌려줄지가 아니라, 어떤 산업의 성장 곡선에 함께 올라탈지가 금융사의 새로운 출발점이 됐다. 금융사들의 전쟁도 소리없이 치열하다. KB금융은 조직 전체에 생산적 금융 DNA를 심기 위해 기업투자금융(CIB)을 축으로 계열사를 묶어 일사분란하게 움직인다. 신한금융은 ‘선구안 팀’을 내세워 산업과 가치사슬을 읽는 근육을 키우며 중장기 전략에 공들이고 있다. 하나금융은 현장 전문가를 심사 과정에 끌어들여 산업 이해도를 높였다. 우리금융은 단순 대출을 넘어 기업 승계와 컨설팅, 인수합병(M＆A)까지 영역을 넓혔다. NH금융은 씨앗을 골라 키우듯 기업의 성장 과정을 끝까지 따라간다. 지금 금융이 산업의 시간 위로 올라타고 있다. 서울신문은 1일 5대 금융지주 회장들에게 그들이 그리고 있는 생산적 금융에 대해 물었다.