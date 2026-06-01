삼성, 라이프사이언스 펀드 3호 조성…2천억 규모

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세줄 요약 삼성이 글로벌 바이오 벤처기업 투자를 위한 라이프사이언스 펀드 3호를 조성했다. 총 2000억원 규모로, 삼성물산·삼성바이오로직스·삼성바이오에피스가 출자하고 삼성벤처투자가 운용을 맡았다. 누적 재원은 4420억원이다. 삼성 라이프사이언스 펀드 3호 조성 발표

총 2000억원 규모, 누적 재원 4420억원 확보

글로벌 바이오 벤처 투자와 협력 확대 계획

이미지 확대 삼성바이오로직스 4공장. 삼성바이오로직스 제공 닫기 이미지 확대 보기 삼성바이오로직스 4공장. 삼성바이오로직스 제공

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삼성이 글로벌 바이오 벤처기업 투자를 위한 ‘삼성 라이프사이언스 펀드 3호(SVIC-80호)’를 조성한다고 1일 밝혔다.삼성 라이프사이언스 펀드는 삼성물산, 삼성바이오로직스, 삼성바이오에피스가 공동 출자하고 삼성벤처투자가 운용을 맡는 벤처 투자 펀드다. 바이오 분야의 혁신 기술을 보유한 글로벌 기업을 발굴하고, 전략적 협력 기회를 확대하는 것이 목표다.이번에 조성된 3호 펀드의 총 규모는 2000억원이다. 출자 비중은 삼성물산과 삼성바이오로직스가 각각 792억원(39.6%), 삼성바이오에피스가 396억원(19.8%), 삼성벤처투자가 20억원(1.0%)이다. 삼성은 기존 1호 펀드(1700억원)와 2호(720억원)에 이어 이번 3호까지 추가하면서, 누적 운용 재원 총 4420억원을 확보하게 됐다.삼성은 이를 계기로 차세대 바이오 기술 분야에 대한 투자를 더욱 공격적으로 확대하는 한편, 투자 기업들과의 긴밀한 협력을 바탕으로 글로벌 네트워크와 사업 협력 기회를 지속적으로 넓혀갈 방침이다.삼성 라이프사이언스 펀드는 현재까지 에임드바이오, 플래그십 파이어니어링, 라투스바이오, 제너레이트 바이오메디슨, C2N 다이어그노스틱스, 아버 바이오테크놀로지, 프론트라인 바이오파마, 카토그래피 바이오사이언스 등 글로벌 바이오 기업 및 벤처캐피탈(VC)에 대한 투자를 진행하고 있다.