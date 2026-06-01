외국인들을 위한 일자리 어디 없을까

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1일 서울 강남구 코엑스에서 열린 2026 글로벌 탤런트 페어에서 외국인 유학생 등 구직자들이 채용 공고를 살펴보고 있다. 2026 글로벌 탤런트 페어는 외국인투자기업채용박람회, 글로벌일자리대전, 외국인유학생채용박람회 등 3개 박람회가 통합해 열린 국내 대표 글로벌 채용박람회다. 이번 박람회는 6월2일까지 코엑스 B홀에서 열린다. 2026.6.1 이지훈 기자