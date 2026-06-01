한국컴패션, 박위·송지은 홍보대사와 함께한 ‘2026 위라클워크’ 성료…후원금 1억 원 조성

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세줄 요약 한국컴패션이 박위·송지은 홍보대사와 함께 서울 상암 평화의공원에서 기부 걷기 행사 ‘2026 위라클워크’를 열었다. 약 1600명이 7km 코스를 걸으며 케냐 어린이 식수 지원에 뜻을 모았고, 모금액 1억 원은 우물 시추와 위생 교육 사업에 쓰일 예정이다. 한국컴패션, 위라클워크 개최 및 나눔 확산

박위·송지은 동참, 1600명과 7km 걷기

케냐 식수 지원 위해 후원금 1억 원 조성

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국제어린이양육기구 한국컴패션은 홍보대사인 박위·송지은과 함께 지난 5월 30일 서울 상암 평화의공원 평화광장에서 기부 걷기 행사 ‘2026 위라클워크(Weracle Walk)’를 개최했다고 밝혔다.위라클워크는 크리에이터 박위가 2023년부터 지속해 온 나눔 캠페인이다. 올해 행사는 한국컴패션과 기부 플랫폼 ‘체리’가 공동으로 진행했으며, 케냐 지역 어린이들을 위한 식수 지원 프로젝트를 목적으로 삼았다.이번 행사에는 약 1600명의 참가자가 등록했다. 참가자들은 평화광장을 출발해 하늘공원과 노을공원으로 연결되는 7km 코스를 이동했다. 해당 7km 거리는 케냐 어린이들이 식수를 얻기 위해 이동하는 평균 거리를 기준으로 설정됐다.행사장에서는 다양한 체험 프로그램과 이벤트가 운영됐으며, 참가자 전원에게 기념품이 제공됐다. 또한 범키, 아넌딜라이트, 바타, 리노 등이 참여한 축하 공연도 펼쳐졌다.행사를 통해 모금된 후원금은 총 1억 원이다. 해당 재원은 케냐 내 5개 컴패션 어린이센터의 우물 시추 공사와 위생 교육 시스템을 구축하는 사업에 전액 투입될 예정이다.현장에는 한국컴패션 홍보대사인 박위·송지은 부부가 동참해 참가자들과 코스를 함께 이동하며 케냐 어린이 지원을 위한 메시지를 전달했다.박위·송지은 홍보대사는 “오늘의 걸음이 케냐 어린이들을 향한 사랑과 응원의 마음으로 이어지길 바란다”며 “많은 분들과 함께 나눔의 의미를 나눌 수 있어 뜻깊었다”고 전했다.