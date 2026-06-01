[속보] 코스피 4%대 수직 상승…매수 사이드카 발동

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세줄 요약 코스피가 장중 4%대 급등하며 8800선을 넘어 사상 최고치를 경신했다. 코스피200선물지수가 5% 이상 오르자 프로그램매수호가 효력이 5분간 정지되는 매수 사이드카가 3거래일 만에 다시 발동했다. 강한 매수세가 지수를 끌어올렸다. 코스피 4%대 급등, 사상 최고치 경신

코스피200선물 5% 상승, 매수 사이드카 발동

강한 매수세 유입, 8800선 돌파

이미지 확대 코스피가 상승 출발해 장중 사상 처음 8600선을 넘어선 1일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 직원이 업무를 보고 있다. 2026.6.1. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 코스피가 상승 출발해 장중 사상 처음 8600선을 넘어선 1일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 직원이 업무를 보고 있다. 2026.6.1. 연합뉴스

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코스피가 1일 급등하면서 주식시장 과열을 막기 위한 ‘사이드카’(프로그램매수호가 일시효력정지)가 불과 3거래일만에 다시 발동됐다.한국거래소에 따르면 이날 오전 11시 30분 32초쯤 코스피200선물지수가 가파르게 오르면서 프로그램매수호가 효력이 5분간 정지됐다. 발동 당시 코스피200선물지수는 전 거래일 종가보다 5.02% 오른 1417.90을 기록했다.코스피 시장에서 매수세를 진정시키기 위한 사이드카가 켜진 것은 지난달 27일 이후 3거래일 만이다.사이드카는 주식시장이 갑자기 너무 오르거나 내릴 때 대량 프로그램 매매가 몰려 시장이 혼란해지는 것을 막는 일종의 안전 장치다. 코스피200 선물 가격이 전 거래일 종가보다 5% 이상 상승한 상태가 1분간 지속되면 발동된다.이날 코스피는 개장 직후 8500선을 가볍게 돌파한 데 이어 가파른 상승 랠리에 속도를 붙이며 8800선마저 단숨에 넘어섰다.강력한 매수세가 유입되면서 장중 한때 8874.16까지 고점을 높여 사상 최고치 기록을 다시 썼다. 지수는 현재 가파른 상승에 따른 소폭 숨고르기에 진입했으나, 전 거래일보다 4.27% 오른 8838.43을 나타내며 강세 흐름을 유지하고 있다.