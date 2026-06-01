굽네치킨, 순살 중량 100g 줄인다…‘가격은 그대로’

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‘국내산 닭다리 비중 높아 원가 부담’

이미지 확대 굽네치킨, 순살 메뉴 운영 기준 조정 알림. 굽네 홈페이지 캡처 닫기 이미지 확대 보기 굽네치킨, 순살 메뉴 운영 기준 조정 알림. 굽네 홈페이지 캡처

세줄 요약 굽네치킨이 조류인플루엔자 확산으로 닭고기 수급이 불안해지자 닭다리살 순살·윙봉·통다리 메뉴의 조리 전 중량을 100g 줄였다. 가격은 그대로 두고, 원료 가격 상승과 품질 기준 유지를 함께 고려한 조정이라고 설명했다. AI 확산에 따른 닭고기 수급 불안 심화

굽네치킨, 순살·윙봉·통다리 중량 100g 감량

가격 유지, 품질 기준 지키는 조정 설명

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최근 조류인플루엔자(AI) 영향으로 종계와 육계가 대량 살처분돼 닭고기 수급 불안이 악화하는 가운데 굽네치킨 운영사 지앤푸드는 닭다리살 순살·윙봉·통다리 메뉴의 중량을 기존보다 100g 줄인다고 1일 밝혔다.이번 조정은 닭다리살 순살·윙봉·통다리 메뉴에 적용되며, 닭다리살 순살 메뉴 기준으로 조리 전 중량은 기존 800g에서 700g으로 조정된다. 가격은 동일하다.굽네치킨은 “원료 가격 상승과 수급 부담이 장기화되는 상황에서 가격 인상, 원료 변경, 운영 기준 조정 등 다양한 방안을 검토한 끝에 소비자 가격을 유지하면서 굽네치킨의 맛과 품질 기준을 지키는 방향으로 이번 조정을 결정했다”고 설명했다.굽네치킨은 자사가 국내산 닭다리살만 사용하며, 닭다리살 중심의 순살 메뉴 운영 비중이 특히 높다고 강조했다. 이에 수입산 원료나 타 부위를 혼합하지 않고 기존 품질 기준을 유지하기 위해 일부 메뉴 운영 기준 조정을 선택했다는 설명이다.회사 관계자는 “이번 중량 조정 후에도 조리 전 중량이 업계 일반적인 순살 메뉴와 유사한 수준”이라고 덧붙였다.굽네치킨은 관련 내용을 홈페이지, 굽네 주문앱 등 주요 채널을 통해 순차적으로 안내하고 있으며, 메뉴별 조리 전 중량 정보를 제공하고 있다. 앞서 지난해 9월 교촌치킨이 일부 순살 메뉴 증량을 줄이고 원육 구성을 변경했으나, 배달앱 등 구매 채널에서 충분히 안내하지 않았다는 지적이 이어지는 등 소비자 반발에 부딪혀 메뉴 운영 기준을 종전 수준으로 되돌린 바 있다.